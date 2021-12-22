“Biz de okuyoruz!” diyenler

Neydi iktidarın sloganı: Koalisyonlardan çok çektik, istikrar için tek parti iktidarı!

Sonuç: “Rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk, gelir dağılımı adaletsizliği, fukaralık!” tavan yapmış!

“Bu olmadı, haydi, güçlü cumhurbaşkanı güçlü Türkiye’ye geçiyoruz!” derken ucube bir başkanlık sistemi getirilmiş; yürütme yetkisi ve görevi, tek adama verilmiş. Meclis ve sair kontrol mekanizmaları işlevsizleştirilmiş. Sonuç: Haksızlık, hukuksuzluk, zulüm, zamlar, enflasyon, doların yükselmesi… “Avrupa’nın kıskandığı Türkiye” maddî-manevî işkencehaneye dönüştürülmüş! Adalet, hürriyetler, toplumsal barış ve güven gibi ekonomi de çökmüş!

Müsebbibi tek parti, tek adam idaresi değil mi? Millet, ülke olarak bunlardan çok çekmedi mi? Peki, Yeni Asya olarak şunları da tekrar tekrar yazmadık mı, söylemedik mi?

Buyurunuz: (Mealen) “Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin ve emaneti, işi ehline (uzmanına, lâyık olana) verin.” (Nisâ Sûresi, 58)

“Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı); istibdatta ise açık” (Münâzarât, Enstitü/internet, s. 39),

İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir…” (Münâzarât, internet, s. 22)

“Bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daire-i muhita hareket-i mühimmesinden durdurulmaz...” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası 220)

“Tedenninin mühim bir sebebi: Bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar (gayretkeş, görünmeye çalışan, fedakârlık taslayan) veya velâyeti dâvâ eden (evliyalık iddiasında bulunan) ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir...” (Münâzarât, s. 55)

“Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler.” (Tarihçe-i Hayat, s. 77-78)

Şimdi “Biz de Risale-i Nur’u okuyoruz!” deyip bu müstebit iktidarı elleri patlayıncaya kadar alkışlayanların önüne bu maddeleri koyunuz. Bakın bakalım; nedamet edip özür dileyip helâllik alacaklar mı? Bunu yaparlarsa helâl edin ve ilişmeyin.

