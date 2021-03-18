“Bize Kur’ân yeter” diyenlerin derdi ne?

Her mü’min, “Bize Kur’ân yeter!” diyenlere, o zaman niçin onlarca kitap yazıyorsunuz?” diye sormalı! Madem Kur’ân size de, bize de yeter, ne diye kitap yazıyorsunuz!? Bu ne yaman bir çelişkidir! Yoksa bize yetmeyeceğini düşünerek yettirmeye mi çalışıyorsunuz!

Ve keza mü’min ardından hemen şunu da sormalı: “Maksadınız, hedefiniz nedir?”

Kur’ân ahlâkını her yönüyle yaşayarak gösteren ve tefsir eden Peygamber Efendimizi (asm), Sünnet-i Seniyyesini aradan çıkarıp kendi keyfinizce yorumlamak mı?

“Halbuki, din ve şeriat-ı İslâmiyenin sahibi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm iki cihanın sultanı, şark ve garp ve Endülüs ve Hind birer taht-ı saltanatı olduğundan, din-i İslâmın esâsâtını (iman ve İslâmın şartlarını, temel kaidelerini) bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını ve sair ahkâmını (hükümlerini), hattâ en cüz’î âdâbını (usûlünü, yol yordamını, davranış kaidelerini, ahlâk ve terbiyenin gerektirdiği kurallarını) dahi bizzat o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor.” (Bediüzzaman, Mektubat, Enstitü/internet, s. 421)

Yoksa,“Bize Kur’ân yeter!” diyenlerin hedefleri, “Ulemanın ilmelyakîn suretinde kat’î ve kuvvetli delillerle, enbiyaların (aleyhimüsselâm) dâvâlarını ispat eden ve asfiya ve sıddîkîn denilen mütebahhir, müçtehid muhakkiklerin” (Bediüzzaman, Asay-ı Musa, Enstitü / internet, s. 99) Kur’ân’dan istihraç ettikleri hakikatleri atıp, kendi indi, hissi, nefsi, felsefi saçma-sapan düşüncelerini ikame etmek midir? Veya, “müfessirlerin üç yüz elli bin tefsirlerini” (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, Enstitü/internet, s. 274) görmezden gelmek mi?

Veya maksatları, “İslâmiyetin nazariyât (Kitabî bilgiler, görüşler, ispatlanmamış düşünceler) kısmında ve selefin içtihadât-ı sâfiyâne ve hâlisânesiyle (geçmiş devrelerdeki âlim ve müçtehidlerin bütün zamanların hâcâtına dar gelmeyen efkârları olduğu halde, onları bırakıp heveskârâne yeni içtihatlar yapmak, bid’akârâne bir hıyanettir.” hakikatince müçtehid (mezhep imamları) ve müceddidleri aradan çıkarmak, Müslümanları iğdiş edip başıbozuklar haline getirmek mi? (Bediüzzaman, Sözler, Enstitü/internet, s. 443)

Ey mü’min aldanma, önce bu ve benzeri müfsitleri, sonra herkesi mihenge vur!