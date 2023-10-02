Bizi perişan eden körü körüne hüsn-ü zan değil mi?

Müslümanları “hak, hürriyet, adalet” kültüründen mahrum edip ilim, fen-teknolojik gelişmeyi durduran altı hastalık ve körü körüne hüsn-ü zandır. Özetle, “ümitsizlik; doğruluğun yok olması, yani, dürüstsüzlük; düşmanlık, sadistlik; biribirine bağlayan nurani bağları bilmemek; bulaşıcı hastalıklar gibi yayılan istibdatlar ve tüm çalışmayı kendine hasretmek.”

Bu hastalıklar hayatın her alanında caridir maalesef. Zira, Bu zamanda terbiye-i İslamiye zedelendiğinden insanların pekçoğunda hürmet, emniyet, merhamet ve sadâkat kaybolmuş. Bediüzzaman, sosyal hayatımızı, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen bu 6 temel hastalıktan ikincisini, “Sıdkın (doğruluğun) hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.”1 şeklinde tanımlar.

Körü körüne hüsn-ü zanna gelince; samimi bir mümin, ifrat-tefrit arasında savrulmadan hakikatleri olduğu gibi ortaya koymalı. Bunu yaparken de “hastayı incitmeyelim, hatırını kırmayalım!” demez, dememeli. “Ne yani, kardeşlerimize güvenmeyelim mi?” diye bir itiraz edilebilir. Tabii ki, “hüsn-ü zan asıldır.” Vazifemiz de hüsn-ü zan etmektir. Yani, herkes için iyi ve güzel güzel düşünceler beslemektir. Ancak, bu meselenin bir boyutudur. Diğer kural ise, körü körüne hüsn-ü zan etmemek gerekir. Zira, bir müfside, bir liyakatsize hüsn-ü zan etmek tehlikelidir. Evet, insan değişebilir! Hiç kimsenin desise-i şeytaniyelere, ”nefis, heva, vehim ve hislere” kapılmayacağının garantisi yok. 40 sene usta şoförlük yapan 41. sene görme melekelerini kaybedebilir! “Ama çok iyi şöfördü!” dememeli. Ölçü şöyle konmuştur:

“Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız.”3 Bir memurun maaşı bellidir. Eğer onların üzerinde çok gelir ve mal elde etmişse, ya miras düşmüş ya rüşvet yemiş! Delil yoksa, bu akıbet ve sonuç gayr-i meşru olduğunu gösterir. Araştırma, tahkik, inceleme ve mihenge dayanmayan hüsn-ü zan zararlıdır, birçok problemi beraberinde getirir.

Dipnotlar:

1-Tarihçe-i Hayat, Enst./intr., s. 79.;

2-Münazarat, s. 49.; Age, 3- s. 59.