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9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bizim gözlerimiz ne zaman açılacak?

Ali FERŞADOĞLU
09 Ağustos 2023, Çarşamba
Eski SSCB’de, bir ilkokul öğretmeni, öğrencilerinden hatıralarını anlatmalarını ister.

Biri, “Öğretmenim, bizim kedi yedi yavru doğurdu, yedisi de komünist!” der. “Aferin yavrum, bir hafta sonra müfettiş gelecek, aynen anlatırsın, tamam mı?” Müfettiş sınıfa girer. Öğretmen el-kol işaretleri, yüz mimikleriyle öğrencinin kalkıp bir hafta önceki kedi meselesini anlatmasını ister. Öğrenci kalkar: “Öğretmenim, bizim kedi yedi doğurdu, yedisi de demokrat!” Başta öğretmen olmak üzere herkes şok! “Nasıl olur, bir hafta yedisi de komünist’ demiştin!” “Evet, ama, şimdi kedilerin gözü açıldı!” 

Peki, bizim gözlerimiz ne zaman açılacak? Kur’ân, “nereye, niçin ve nasıl?” bakmamız ve görmemiz; üzerinde detaylı ve ısrarla durur. Gözün sanatı, basîretin ise sanatkârı görmesi gerekir. Tuhaftır ki, kâinat kitabını okuyarak yazdığı kitapların kendi adına okunmasını, incelenmesini isteyen bâzı ilim adamları; kâinat kitabını yazan sonsuz kudret ve ilim sahibi Kâtibini görmezden geliyor! 

Gaflet, ülfet, alışkanlık ve cehâlet gözümüze perde çekmişse, zaman kaybetmeden derhal mânevî katarakt ameliyatı olmak gerekir. Kur’an, bakar körlüğü ortadan kaldırmak; bakmanın, görmenin, fark etmenin önemini, “Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine... Bakmazlar mı? Bakınız. Bundan ibret alınız ey basiret sahipleri! Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bak, bir bozukluk, bir eksiklik görebiliyor musun?”-Kur’ân, Rûm, 50; Gaşiye, 17; Âl-i İmrân, 137; Haşir, 2; Mülk, 3. gibi emir ve tavsiyelerle gaflet perdesini yırtar. Esere bakıp inceliklerini görmek ve fark etmek bir mahâret, bir sanattır. 

Bize verilen istidad, akıl, şuûr gibi cihazlarla bediî sanat, nakış ve incelikleri görüp fark etmemiz; arkalarındaki sırları çözmemiz içindir. Kâinattaki elma, su, suyun içindeki tasa biz de baktık; bakıyoruz. Ama, Arşimed baktı; suyun kaldırma gücünü; Newton baktı; yıldızların aynı yerde durmasından, karışmamasından, birbirine çarpmamasından, nizam ve intizamından onları idâre eden kudretin varlığını; elmanın düşüşüne baktı yer çekimini keşfetti; Cezerî (1136-1206) baktı otomatik sistemi, sibernetiği keşfetti; Bediüzzaman baktı; eşya ve olayların harika ve orijinal yönlerini gördü, kâinat kitabına baktı; yaratılışın, var oluşun, rûhun, hayatın sırlarını fark etti, muammalarını çözdü ve gösterdi.

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