Boğaziçi’nden bir köşk satın alayım dedim!..

“Madem bir daha dünyaya gelmeyeceğim; gideyim Boğaz içinden bir yalı veya köşk satın alayım!” dedim ve fiyat araştırmasına girdim: Dağ başında yerin metrekaresi bedava, git al ve otur! Yaylada metrekaresi 15, köyde 50 lira. Kasaba gibi ilçemde bir daire fiyatı 750 bin lira. İstanbul’da 4 milyon lira!

Boğaziçi’ne bakayım dedim: En ucuz Rumeli Hisarı/Sarıyer’de, 5+2, 400 m², rıhtımlı yalı, 210.000.000 (yazıyla iki yüz on milyon) lira! Keza, Sarıyer’de bulunan ve tamamı Hazine’ye ait olan Said Halim Paşa Köşkü 49 yıllığına satışı için 1 yıllığına 750 milyar lira tahmini bedel biçildi! (Ah Üstadım, bu köşkü kabul etseydiniz ihya olurduk! Bediüzzaman, ağırlığının katları sayısınca altına, servet sahip olabilirdi. İstiklal Savaşı zaferinden sonra, hizmetlerine mukabil M. Kemal onu ısrarla Ankara’ya davet ederek, “milletvekilliği, Ankara hükümetinin en yüksek dini makamı Umumi Vaizlik, 300 lira (bugün çok büyük bir meblağ) Halim Paşa köşkü ve koruluğunu” vaad eder; Bediüzzaman hepsini elinin tersiyle itmişti) Niye bu kadar pahalı? Çünkü, Boğaziçi’nde!..

Aman Allah’ım; dünyada ömür “boyu çalıştım, 500 bin liralık bir daire alamadım! Ya Boğaziçi’ndeki yalıyı, köşkü nasıl alırım!” deyip bu hayalden vaz geçtim! “Altından nehirlerin aktığı köşkler ve saraylar bulunan sonsuz Cennete”1 yöneldim; ama, onu nasıl kazanacağım!? Peygamberimizin (asm), “Kerpiçlerinin bir kısmı altından, bir kısmı gümüştendir. Harcı kokulu bir bitkidir. Çakıl taşları inci ve yakuttandır. Toprağı zaferandır. Cennete giren kimse nimetlenir, mahrum olmaz. Ebedi kalır ölmez, elbiseleri eskimez. Gençlikleri yıpranmaz!” şeklinde tasvir ettiği “Cennet ucuz değil!”2 “Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hayalinden geçmeyen şeyler vardır.” buyurmuş, ardından da, “Korku ve ümit içinde rabbine ibadet ve dua etmek üzere vücutları yatak görmez, kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah için harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için saklanan mutlulukları hiç kimse bilemez.”3 mealindeki âyetleri okumuştur.4

Evet, ebed yurdunda, ebedi bir köşk kaç yüz katrilyon kentrilyon lira eder? Ancak, “Vaad-i İlâhî ile verilecek Cennet ise, fazl-ı Rahmânî ile verilir. Zâhirde bir mükâfattır, hakikatte fazldır.”5 sözü beni rahatlattı!..

Dipnotlar:

1-bknz, Bakara Suresi, 25.; İşaratü’l-İ’caz, ayetin tefsiri.; 2-Mektûbât, Enst./inter., s. 456.; 3-Secde Suresi, 16-17.; 4-Müslim, Cennet, 5.; 5-Lem’alar, s. 88.