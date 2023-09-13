"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

BOP’u destekleyenler nedamet etmeyecek mi?

Ali FERŞADOĞLU
13 Eylül 2023, Çarşamba
“Din ve müneviyat”, 1970-80’lerde dünyada yükselen değerlerlerdi. Bilhassa ilim, fikir ehli ve sanatçıların İslamın rahmet sinesine koşuyorlardı. Bunu durdurmak için “Gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komiteleri” şu menhus projeyi uygular:

1979 İran Devrimi, 1980 12 Eylül darbe-i münafıkanesi ve diğer ülkelerde de başka darbeler. ANAP 1983, RP 1994 ve AKP ve RTE “dindar ve muhafazakar” etiketiyle iktidara sürülür! 12 Eylül 1980 darbe-i münafıkanesi… Ve İran’da Humeyni hareketi. Bütün televizyonlar, “Asan, kesen, doğrayan, kendi insanlarına bile zulmeden bir (sözde İslam Cumhuriyeti) sistem” olarak zumlanıyordu İran ve Humeyni! Dünyaya verilen mesaj şuydu: Müslümanlar baskıcı, diktatör, terörist; siz de mi öyle olmak istiyorsunuz!” 

1989’da ise istibdatın, komünizmin duvarları yıkıldı, hürriyet zemininde İslam hızla yayılacaktı. Aynı komiteler Müslümanları “gerici, fundamentalist, terörist” gibi göstermeye çalıştı. 28 Şubat 1998 darbesiyle gelen kriz ve kaoslarla aynı oyunlar sergilendi. Bu arada, yetişmiş kaliteli insanlar kaçırıldı, kendilerine çektiler. Ve 2001’de ABD’deki İkiz Kule’lerin yıktırılması, Müslümanların terörist ilan edilmesi, BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ile İslam âlemi perişan edildi. İşte AKP de BOP’un bir projesidir, toplum faize, rüşvete, yolsuzluğa alıştırıldı! Toplum, pahalılık ve enflasyondan kafasını kaldırıp sanata, ilme, hizmete yönlendirilemez hale getirildi. BOP ile, bilhassa dindarlar “istibdat, kriz, kaos, fakirlik ve cehalet” ortamına sürüklendi. 

Şimdilerde de mektuplar yayınlayıp darbe ürünü zalim iktidarı destekleyenler mazide de aynı hataya düştüler. Merhum Mehmet Kutlular’ı dinleyelim: “Bazı arkadaşlarımız, ‘12 Eylül Harekâtı Malazgirt’ten, Niğbolu’dan, Mohaç’tan, Çanakkale’den de daha ileridir’ diyerek gazeteye tavır aldılar. Bu tavır alışı o kadar ileri götürdüler ki, ‘Tercüman gazetesini alın, ama bu gazeteyi almayın’ diyecek kadar insaf ölçülerinden uzaklaştılar. Gazete aleyhine bir tavrın içine girdiler… Biz de buna karşı yayınlarımızı sürdürmekteydik.”1 Şu perişanlığımızda onların da katkıları var. Nedamet edip hatalarını telafi etmeyecekler mi? 

Dipnotlar:

1-Mehmed Kutlular, Yeni Asya, 19 Eylül 2018. 

Okunma Sayısı: 430
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlaca erişemiyoruz

    İsraf bitsin, eğitime daha çok kaynak ayrılsın

    Fas ve Libya yardım bekliyor

    Maaş zamları iki ayda eridi

    İşsiz sayısı 8,7 milyona yükseldi

    Erdoğan'dan Sisi'ye: Biz sizi bekliyoruz

    MEB: Mülakata devam

    Öğretmenler ucuz işçi olarak görülüyor

    Çaya yüzde 15 bir zam daha

    Türkiye'den Libya'ya destek

    3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı tahliye edildi - "Sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım"

    Fas'taki deprem afetinde vefat sayısı 2862'ye yükseldi

    Vicdanlar ne zaman uyanacak?

    'Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret edecek'

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu - Bomba taşıyan köpekle terör eylemi girişimi!

    Libya için uluslararası yardım çağrısı

    Libya'daki büyük sel afetinde 2 binden fazla kişi vefat etti

    Öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya

    Geniş tanımlı işsizlik yüzde 22,7 oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15-20 Temmuz’da Yeni Asya
    Osman ZENGİN

    Hem Nurculara, hem Demokratlara yapılan ihtilâl: 12 Eylül
    Ali FERŞADOĞLU

    BOP’u destekleyenler nedamet etmeyecek mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hepimizin sorusu soruldu!
    Risale-i Nur'dan

    Ey âlem-i İslâm! Uyan, Kur’ân’a sarıl
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Oylum Dalgıç

    Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kadınlar ve çocuklar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihin kavşağındaki Eskişehir
    Süleyman KÖSMENE

    Âdem (as), enbiyanın da, insanlığın da pederidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.