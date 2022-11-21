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21 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Böyle mi beraberliği sağlayacaksınız?

Ali FERŞADOĞLU
21 Kasım 2022, Pazartesi
13 Kasım 2022’de İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör hadisesinde ölen 6 kişiye Cenab-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret, yaralanan 81 kişiye acil şifalar, yakınlarına ve milletimize sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyoruz.

Ve her türlü terörü, şiddeti lanetliyoruz. Be menfur ve vahşi terör üzerine İçişleri Bakanı Soylu şu mesajı da vermiş: “Altını çizerek söylemek gerekir, biz burada millet olarak birlik içinde, beraberlik içerisinde güçlü olmalıyız.” (AA, Yeni Asya, 18.11.2022) Söyleminiz güzel ama, “eyleminiz” ne? 

Eline silah almamış binler, milyonlar masumları, gençleri, yaşlıları, kadınları asılsız suçlamalarla belgesiz, haksız, hukuksuz, siyasi mülahaza ve toptancı bir yaklaşımla “terörist” ilan ederek; gayr-i insani şartlarda hapislere doldurarak; milyonlarca yakınlarını perişanlığa mahkum ederek mi birlik ve beraberliği sağlayacaksınız? Ki, Eline silah almamış, şiddet uygulamamış, olanlara “terörist” demek, “itibar cellatlığı!” değil mi?  

Masumlara “terörist” dediniz, İstiklal Caddesi’ndeki menfur hadisede olduğu eline silah alıp insanları öldürenlere ne isim vereceksiniz? Masumların maaş, iş, mal-mülk (şirket) hürriyet ve çoluk-çocuklarına el koyarak mı birlik ve beraberliği sağlayacaksınız? AYM başta olmak üzere masumluğunu söyleyen insanları vazifelerine iade etmeyerek mi birlik ve beraberliği sağlayacaksınız? Vatandaşları kutuplaştırarak, cemaatleri biribirine düşürüp kırdırarak, meşru muhalefeti “şer cephesi” veya, insanları “ya bizdensin veya hainsin” diye suçlayarak mı birlik ve beraberliği sağlayacaksınız? Gerçekten birlik ve beraberliği sağlayıp “terörü” önlemek istiyorsanız; Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zaruridir:  

Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir. (Şualar, Enstitü/internet, s. 306.) Yani, devlet organlarına, bürokratlara, memurlara, medyaya, partidaşlarınıza; Herkesin inancına, düşüncelerine, haklarına, partisine, saygıyı telkin edeceksiniz, Merhameti, şefkati, acımayı, sevmeyi, yardımı, dayanışmayı özümseteceksiniz; Haram, yasak, gayr-i meşru iş, haksızlık ve zulümden alıkoyacaksınız, Vatandaşlar arasında emniyeti/güveni tesis, Serseriliği bırakıp ahlaki, kanuni normlara itaati, inzibati tedbirleri hukukla temin edeceksiniz. Birlik, beraberlik bunlarla sağlanır ki, gördünüz başka yolu yok!

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