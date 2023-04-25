"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Bu çöküşten bizi kim kurtaracak?

Ali FERŞADOĞLU
25 Nisan 2023, Salı
Niye depremde 50 binin üzerinde can toprak altında kaldı, malı-mülkü harap oldu?

Niçin yönetim, adalet, hukuk, demokrasi de enkaz altında? Niçin eğitim ümitsizlik, cehalet üretiyor? Nasıl oldu da enflasyon azdı, ekonomi çöktü? Sosyal barış neden berhava olmuş? Ve bu çöküşten bizi kim kurtaracak?

Elbette Kur’ân’ın, “Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin ve emaneti, işi ehline (uzmanına, lâyık olana) verin.” (Nisa Suresi, 58.) mealindeki emri kurtaracaktır. Bediüzzaman, emaneti, yönetimi, işi, liyakat sahibine vermeyi emreden bu âyeti tefsir ederken şöyle muhteşem bir ölçü ve örnekleri de nazara verir:

“Hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve san’at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte, şimdi salâhat ve mahareti (dindarlık ve uzmanlığı), tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife (kalp nuru ile düşünce ışığı, aydınlığını bir araya getirenler işlere) kifayet etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir (ya dindarlığı veya sanatı, liyakati tercih edeceğiz). San’atta maharet ise müreccahtır. (işte, sanatta uzmanlık, liyakat tercih edilir)” (Münâzarât, s. 56.)

Aslında Müslümanların en avamı bile, özel işlerini “ehline, liyakatli olana, uzmanına” veriyor. Evinin planını inşaat mühendisine, mimara, yapımını ustaya; elbisesinin dikimini terziye, otobüs, gemi, uçak kullanımını sarhoş, gayr-i müslim de olsa, ehline veriyor. Dindar şoför, kaptan, mühendis aramıyor! Neden “idarecilik, yönetim, devlet işlerinde” acemi, liyakatsiz yakınını, sözde dindarı tercih ediyor? “Dinde hassas ve muhakeme-i akliyede nakıs” olması ve “dini çıkarı için kullanması.” Keşke “emaneti, yönetimi, işleri ehline verin” mealindeki ayeti şöyle de tefsir eden Bediüzzaman’ı dinleseydik:

“Saati yapmakta veyahut makineyi işletmekte, sanatkâr bir Haço ve Berham’ın reyi mûteberdir; Şeriat reddetmediği gibi, Meclis-i Mebusândaki mesâlih-i siyâsiye ve menâfi-i iktisâdiye dahi ekserî bu kâbilden olduğundan, reddetmemek lâzım gelir.” (Münazarat, s. 41.)

Ey özel işlerini Haço ve Berham’a yaptıran dindarlar! Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin içtimai, siyasi, ekonomik ölçü ve prensiplerini ortaya koyan Risale-i Nur’u okumaya, anlamaya ne dersiniz?

Okunma Sayısı: 1258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    25.4.2023 08:49:01

    Bizleri bu "Siyasî Tarafgirlik ve Tutuculuk" inadından ve yanlışlarından ancak ZECIR tokatlarıyla Cenab-u Allah c.c kurtarır. Başka türlü bu inadımızdan hiç bir zaman vaz geçebilemeyiz maalesef! ..."Cevaben arkadaşı dedi: "Madem inadın divanelik derecesine çıkmış; o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahre giriftar edeceksin. Ben de sana oniki bürhan ile göstereceğim ki: Bir saray gibi şu âlemin, bir şehir gibi şu memleketin, tek bir ustası vardır ve o usta, herşeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta, bizi ve herşeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mu'cize ve hârikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır." Bediüzzaman Said Nursi, Sözler - 280

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Fransa'yı karıştıran emeklilik reformu eylülde yürürlüğe girecek

Sudan'da ateşkese tam anlamıyla uyulmuyor

Avrupa Birliği "55'e Uyum-Fit for 55"i kabul etti

Biden, aday olacağını resmen duyurdu

Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

Amasra'daki patlamaya ilişkin ilk dava başladı

Pakistan'daki bir karakolda patlama oldu: 12 polis öldü

Sudan'da 72 saatlik yeni ateşkes de kabul edildi

Türk ve Azerbaycan bayraklarının Ermenistan'da yakılmasına sert tepki

Ekonomi demokrasiyle düzelir

Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

Dünyada en çok Kur’an okunuyor

BM, Sudan'dan çekilmeyecek

Mescid-i Aksa baskınları yeniden başladı!

ABD, eski Peru Devlet Başkanı Toledo'yu ülkesine iade etti

Avrupa Birliği, vatandaşlarını ve diplomatlarını Sudan’dan tahliye ediyor

Mutluluk adaletle artıyor

Deprem bölgesinde daha fazla gönüllüye ihtiyaç var

İyi parti lideri Akşener: Yatacak yeriniz yok

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Değişim zamanı
M. Latif SALİHOĞLU

Sultanahmet Camii siyaset arenası mıdır?
Faruk ÇAKIR

Üç güzel haber
Ali FERŞADOĞLU

Bu çöküşten bizi kim kurtaracak?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
İbrahim Aktaşcı

Zagreb Radyosunda “mini mini bir kuş” türküsü
Sebahattin YAŞAR

Mensubiyet neyi gerektirir?
Süleyman KÖSMENE

Resûlullah’ın (asm) Hz. Cebrail’e (as) üstünlüğü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Nejat EREN

Ehli hizmetin imtihanları

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.