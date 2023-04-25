Niye depremde 50 binin üzerinde can toprak altında kaldı, malı-mülkü harap oldu?

Niçin yönetim, adalet, hukuk, demokrasi de enkaz altında? Niçin eğitim ümitsizlik, cehalet üretiyor? Nasıl oldu da enflasyon azdı, ekonomi çöktü? Sosyal barış neden berhava olmuş? Ve bu çöküşten bizi kim kurtaracak?

Elbette Kur’ân’ın, “Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin ve emaneti, işi ehline (uzmanına, lâyık olana) verin.” (Nisa Suresi, 58.) mealindeki emri kurtaracaktır. Bediüzzaman, emaneti, yönetimi, işi, liyakat sahibine vermeyi emreden bu âyeti tefsir ederken şöyle muhteşem bir ölçü ve örnekleri de nazara verir:

“Hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa, ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve san’at başka olduğu için, fâsık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte, şimdi salâhat ve mahareti (dindarlık ve uzmanlığı), tâbir-i âharla fazileti ve hamiyeti, nur-u kalb ve nur-u fikri cem edenler vezaife (kalp nuru ile düşünce ışığı, aydınlığını bir araya getirenler işlere) kifayet etmezler. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir (ya dindarlığı veya sanatı, liyakati tercih edeceğiz). San’atta maharet ise müreccahtır. (işte, sanatta uzmanlık, liyakat tercih edilir)” (Münâzarât, s. 56.)

Aslında Müslümanların en avamı bile, özel işlerini “ehline, liyakatli olana, uzmanına” veriyor. Evinin planını inşaat mühendisine, mimara, yapımını ustaya; elbisesinin dikimini terziye, otobüs, gemi, uçak kullanımını sarhoş, gayr-i müslim de olsa, ehline veriyor. Dindar şoför, kaptan, mühendis aramıyor! Neden “idarecilik, yönetim, devlet işlerinde” acemi, liyakatsiz yakınını, sözde dindarı tercih ediyor? “Dinde hassas ve muhakeme-i akliyede nakıs” olması ve “dini çıkarı için kullanması.” Keşke “emaneti, yönetimi, işleri ehline verin” mealindeki ayeti şöyle de tefsir eden Bediüzzaman’ı dinleseydik:

“Saati yapmakta veyahut makineyi işletmekte, sanatkâr bir Haço ve Berham’ın reyi mûteberdir; Şeriat reddetmediği gibi, Meclis-i Mebusândaki mesâlih-i siyâsiye ve menâfi-i iktisâdiye dahi ekserî bu kâbilden olduğundan, reddetmemek lâzım gelir.” (Münazarat, s. 41.)

Ey özel işlerini Haço ve Berham’a yaptıran dindarlar! Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin içtimai, siyasi, ekonomik ölçü ve prensiplerini ortaya koyan Risale-i Nur’u okumaya, anlamaya ne dersiniz?