Bu da lâf mı şimdi?

İsrail’in Filistinlilere yaptığı vahşice zulümlere karşı “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye daha güçlü olmak zorunda...” şeklinde tepki vermiş. İsrail’in dehşetengiz zulmüne karşı vermesi gereken tepki bu mu? Amiyane olacak, ama, bölgemiz insanının tabiriyle, “O lâfı Nenem da söyler!”

İktidar “lâf üretme” değil, “iş, icraat üretme” makamıdır.

“Eğer Müslüman dünya yönetimler bazında Türkiye’ye ayak uydurabilse, çok daha etkili sonuçlara ulaşılabilir Türkiye!” mazereti de geçersizdir! Zira, yıllarca şu propaganda, şu şov’lar yapıldı:

“Türkiye artık bu iktidarla çok güçlü; arabamızı, tankımızı-topumuzu-tüfeğimizi yaptık, uçuyoruz; Avrupa bizi kıskanıyor! Türkiye İslâm âleminin güçlü lideridir?!”

Evet, “Türkiye İslâm âleminin güçlü lideri” ise,-ki tekrar edelim, öyledir- o zaman problem, “dinde hassas, muhakeme-i akliyede ve siyasiyede ve diplomaside nakıs” iktidarda mı? Bunu artık Halife (devlet başkanı) Hz. Ömer’i (ra) sorgulama imanına ve kültürü gibi değerlerimiz, milletimiz, ülkemiz adına yapmalıyız! Yoksa “siyaset, particilik, tarafgirlik” adına sus-pus mu kalmalıyız?!

Yok eğer, “üzerinde birlikte îmâl-i fikr etmemiz gereken sorulara hiçbir önyargıya saplanmadan eksikler üzerinde kafa yorabilir, eleştirilerde bulunabiliriz” teklifinize göre hareket edeceksek meselenin şu boyutunu da açıkça, şeffafça ve mertçe sorgulamalı, tartışmalıyız!

Türkiye’de -bazıları alınsa da- “dindar siyasalcı” bir iktidar var. Bütün makamlar “dindarların” elinde! Ekonomi, maddî imkânlar da kontrollerinde! İslâm âleminin lideri Türkiye’nin dinamiklerini hareket geçirecek mekanizmalar da ellerinde! O zaman neden İslâm âleminin dinamiklerini hareket geçirmiyor, İsrail’e gerekli tepkiyi gösteremiyor?

Yolsuzluk, haksızlık, zulüm, kayırmacılık ile dinin içini boşaltan, dindarlığı olumsuzlaştıran, bütün mukaddes değerleri siyasetine alet eden bir zihniyet; zalim İsrail’i durdurulabilir mi?

Dindarları dindarlara, aileleri ailelere, cemaatler cemaatlere kırdıranlar… Masumları delilsiz, belgesiz ve âdilce yargılamadan hapse tıkayıp işkence edenler İsrail’e tepki gösterebilir mi?

Türkiye’deki bu nahoş hadiseler dünyanın gözü önünde cereyan ederken tepki gösterse ne anlamı olur?

