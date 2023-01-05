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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Bu dehşetli bir hezeyan değil mi?!

Ali FERŞADOĞLU
05 Ocak 2023, Perşembe
İktidarın peşkeş çektiği nemalarla beslenen ve ciddi bir “dindar siyasalcı” akrabam, “Başka partililer çalacağına dindarlar çalsın!” diye bir söz etti; dehşetten dona kaldım! Ne demek çalacaksa dindar çalsın?! Dindar demek, çalmayan demektir, zaten!

“Çalacaksa dindar çalsın!” veya “Rüşvet yenecekse dindar yesin! Zulmedilecekse dindar zulmetsin! Masumlara ceza verilecekse dindarlar versin! Faiz yenecekse dindar yesin!” zihniyeti dindarları fısk ve sefahetin uçurumuna atmaz mı; atmadı mı? 

Hiç kimse çalmasın! Çalacaksa da dindar çalmasın! Çünkü hırsızlık yapamaz, şarap üretemez, faiz yemez; aksi halde dindarlığı kalmaz! Günümüz siyasetini materyalizm, kapitalizm, sosyalizm, sekülarizm, kısaca deccalizm/süfyanizm kurguladı. Siyasetin kurallarını onlar koydu. Siyaset oyununu onlar kurdu. Müslümanlar kurucu değil, oyuncudur. Günümüz siyaseti;  

-Fikri hezeyanlaştırır (abuk sabuk konuşturur, saçma sapan sözler etme, saçmalama, anlamsız konuşmalar, işler yaptırır). (bakz., Emirdağ Lâhikası, Enstitü/internet, s. 204.) 

-Yalancıdır ve insanlığın maslahatına (faydasına) zıttır. (bakz., Sikke-i Tasdik-i Gaybî, 6.) 

-Menfaati esas tutan canavar, (bakz., Hutbe-i Şâmiye, Enstitü/internet, s. 78.) En yakınlarını, akrabalarını ve din kardeşlerini parçalar, malk-mülklerine el koydurur! 

-Gaddar ve zalim propaganda yoluyla “aralarında hadsiz bir mesafe bulunan yalan ve doğruluğu biribirine karıştırır. (bakz., Emirdağ Lâhikası, Enstitü/internet, s. 51.) 

-Aklı dağıtıp mânevî bir divane, kalbi dağıtıp mânevî bir dinsiz, fikri dağıtıp mânevî bir ecnebi yapan; (bakz., Şuâlar, Enstitü/internet, s. 306.) 

-Dinde hissesi olmayan siyasileri büyük vartalara atan; (Emirdağ Lâhikası, s. 177.) Bunun için Bediüzzaman, “Güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım Sahabeler ve onlara benzeyen mücahidînden, Selef-i Salihînden başka; siyasetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar müttakî olanlar, siyasetçi olmazlar.” demiştir. (Beyanat ve Tenvirler, s. 161.) Ve bunun için “dindarlar iktidar olmaya çalışmasınlar!” demiştir.

Ve işin en dehşetlisi yaptıkları iyilikler kendilerine, kötülükler dine dindarlığa mal olur. Ve, “din bu ise, dindarlık bu ise!..” diye ekseriyeti dinin aleyhine çevirirler, çevirdiler! 

Hiç kimsenin dini alet ve basamak yaparak aleyhe çevirmeye hakkı yoktur!  

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