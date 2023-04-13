Bu nasıl vaaz, bu nasıl hutbe?

Herşey özelleştirilirken Diyanet İşleri Başkanlığı da müstebit sistemin pençesinden kurtarılıp özelleştirilmeli. Devlet, müdahale anlamında elini çekmeli; hutbe ve vaaz dikte etmemeli.

Ne yazık ki, iktidar siyasi vaazlar yaptırıp, iane, yardım dileniyor!

Mesela, “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl Suresi, 90.) Onlarca sair ayetlerde de emredilen adaleti, bir yana bırakmış, “Bu camiye, şu depremzedeye, o selzedeye yardım!” Camiler Fak-Fuk-Fon şubesi gibi çalışıyor!

Aslında mezkür ayette geçen “adalet” hususunda nazara verilmesi gereken birinci nokta, “İnnâllahe ye’mürü bi’l-‘adli/Muhakkak ki Allah, adaleti emreder” adalettir. Yoksa, zulüm olur, zulüm olan yerde deprem, sel, kuraklık gibi afetler gelir. Zira, kul, hakim zulmeder, kader adalet eder.

Şunu anlatmalısınız ey vaizler, hatipler: Masum ve mazlum bebek, genç, kadın, ihtiyar, hasta insanları hapseder, haksızlık yapar, mallarına el koyarsanız, “delil ve belge” olmadığı halde, “Oh olsun, hak ettiler!” diye hem savcı, hem hakimliğe soyunup öyle davranırsanız, zulmederseniz; kader de değişik musibetlerle adalet eder. Zira, bu musibetlerin “Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir…” (Lem’alar, Enstitü/internet, s. 18.) İlâhî bir hatırlatma, bir ikazdır. Yanlış gidiyor ve yanlış yapıyorsunuz; isyan ediyorsunuz, sayısız nimet-i İlahiyeye karşı nankörlük ediyorsunuz; masum ve mazlumlara zulmediyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz; vaz geçin! Haksızlık, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, adaletsiz gelir dağılımını tasvip etmeyin! Allah adaletle hareket etmenizi emrediyor! Ey vaiz ve hatipler”

Şu hakikatleri ne zaman anlatacaksınız? “Bir de sakın zulmedenlere meyletdip sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur.” (Hud Suresi, 113) mealindeki ayeti okumayacak, anlatmayacak mısınız?

“Bu kadar masumlara zarar vermek ve ezmek yeter! Belki Gayretullaha dokunur, gala (kıtlık) ve veba gibi belalara vesîle olur.” (Şualar, Enst./intr., s. 208.) Zalim iktidara, “fiilen, iltizamen, iltihaken“ meyledilip destek verilirse Cehennem ateşi dokunup deprem, sel gibi afetler gelmez mi? Her vaazda, her hutbede adaleti anlatın!