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25 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 53

Bu prensiplere uyduk mu?

Ali FERŞADOĞLU
25 Şubat 2022, Cuma
“Gazete, dergi çıkaralım mı, matbuat/basın yayın vasıtalarını kullanalım mı, kullanmayalım mı?” tartışmaları geride kalmıştır. Zira Bediüzzaman tartışmaya meydan vermeyecek şekilde neşriyatın önemini ortaya koymuştur.

1890’larda gittiği Van’da gazetelerden, ahval-i âlemini de izlemektedir. İngiliz Avam Kamarası’nda, Müstemlekat Nazırı Kur’ân-ı Kerîm’i göstererek, “Bu Kur’ân İslâmların elinde bulundukça, biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur’ân’ı onların elinden kaldırmalıyız; yahut Müslümanları Kur’ân’dan soğutmalıyız” şeklindeki hitabesini okur. Buna feveran ederek, “Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!” diyerek çalışmaya başlar.  

1907’de ise İstanbul’a giden Bediüzzaman, matbuata/basına da bigâne kalmaz. “Şûrâyı Ümmet, Misbah, Şark ve Kürdistan, Kürt Teavün ve Terakki, Volkan, Serbestî ve Mizan” gibi, gazetelerde yazılar yayınlarken Şubat 1909’da “Ma’rifet ve İttihad-ı Ekrad” adıyla haftalık olarak Türkçe ve Kürtçe gazete çıkarmak için resmen müracaat ettiği dilekçesinde sebebini şöyle açıklar: 

“Çıkartılmak istenen gazetenin dilinin Türkçe ve Kürtçe olması adının da; ‘Ma’rifet ve İttihad-ı Ekrad’ (Kürtlerin Birliği ve Bilgilenmeleri) 

“Gazetenin mevzuunun; ‘siyaset-i şer’iye ve ulûm ve şu’ûn-ı muhtelifeden’ yani ‘şer’i siyaset ve muhtelif bilim ve işlerden…’ Yani, çıkarmayı hedeflediği gazetenin neşriyat prensipleri şöyle açılabilir: 

● Siyaset-i Şer’iye (İslâm’a uygun siyaset), Ulûm-i muhtelife (Çeşitli ilimler) 

● Şu’ûn-i muhtelife (Çeşitli işler), Sosyal problemlerin çözümüne yönelik bir neşriyat 

● Fıtrî meyelanları uyandıran bir neşriyat, İ’lâ-i Kelimetullahı esas alan bir neşriyat. (http://www.risaleakademi.com) 

Şimdi bizim yapmamız gereken şey: Yeni Asya’nın Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu bu neşriyat prensiplerine ne derece uyup-uymadığını sorgulamak, 

Bu neşriyat prensiplere uyması için gerekli ikazları yapmak. 

Ve bu yayın prensiplerini ihya ve inşa için gerekli maddî ve manevî kardeşliği vermektir.  

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