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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bu selâhiyeti nereden alıyorsunuz?

Ali FERŞADOĞLU
07 Kasım 2022, Pazartesi
Bazıları canla başla hizmet eden arkadaşlarını insafsızca tenkit eder.

Menfi tenkidin siyasi, psiko-sosyolojik saikleri nedir? Gerçekten samimi, dürüst olup meseleyi bilmeyen araştırır, öğrendikten sonra tenkidinden vaz geçer: 

“Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şâkirâne iftihar etmektir” (Lem’alar, s. 164, 166.) prensibini duyunca uyanır. Bu düsturları bile bile ve hatırlatıldığı halde, tenkitlere devam ediyorlarsa, o zaman hatırları kırılmaz mı?  

“Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra fedâ etmez. Zirâ, hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir” (Münazarat, s. 48) Zira, “gizli ifsat komiteleri” ile “ehl-i dünyanın hafiye ve propagandacıları”nın tuzaklarına düşme ihtimali vardır.  

“Kiminin hırs-ı intikamını” işletir, vasıta eder. 

Kiminin hırs-ı câhını, işletir. (Makam, mevki, şan, şöhrete düşkün olanları…) 

Kiminin tamahını, işletir, avlar, aldatır, alet ederler. Mesela, Hz. İsa’nın (as) havarisi Yehuda İşkodra’yı 35 gümüş felse -o zamanın kuruşu, dirhemi- satın almışlar. Hz. İsa’nın yerini azgın güruha bildirmişti! (Allah onu kendi kurduğu tuzağa attı!) 

Kiminin humkunu, ahmaklığını işletir. (Meselenin nereye gideceğini bilmiyor, hesap edemiyor)  

Kiminin dinsizliğini, kullanır, işletir. 

Hattâ en garibi, kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor.” (ESDE, Hutuvat-ı Sitte, s. 449.) Mesela, AB’nin; İslamın malı olan, “hak, hürriyet, adalet” gibi kriterlerini reddeder, Deccalizmin/Süfyanizmin, Kemalizmin anayasasını alkışlar, kanunlarına yapışır! 

Peki, yanlışları nasıl düzelteceğiz, gelişmeleri nasıl sağlayacağız. Yıkıcı tenkit yaparak değil, Risale-i Nur mihengine vurarak, “Birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder.” (Lem’alar, s. 164.) 

Tenkit ile hakkın, haklının, masumun, mazlumun kafasını gözünü kırmayalım. Zira, “Hakkın hatırını kırmayacağım, hakikati söyleyeceğim. Zira Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun.” (Divan-ı Harb-i Örfi, internet, s. 43.) demeli. 

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