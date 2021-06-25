Bu, siyaset meselesi değildir!

Sakın, sakın, siyaset, parti meseleleriyle kendimizi oyalayıp-boyalamayalım. Zamanımızı, enerjimizi, imkânlarımızı heba etmeyelim.

Resul-i Ekrem (asm); bu döneme dikkat çekerek Müslümanları şöyle uyarır: “Hz. Adem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise yoktur” 1 Başka bir hadis-i şeriflerinde ise, “Deccalın şerri şeytandan daha etkilidir.” 2 denmiştir.

1700’ler Müslümanlar için “cehalet, fakr-u zaruret ve ihtilâf-ı efkâr” pençesine düşüşün başlangıcı. Sanayi devriminin hayata geçirildiği 1850’li yıllar ise, Deccalizmin/Süfyanizmin başlangıcı. Din ile çatışan felsefe, bilim, fen, sanayi/teknoloji gücünü eline geçirmiştir…

İşte, bu “Helâket, felâket çağının adamı” 3 Bediüzzaman, Müslümanların sosyal, siyasî ve ekonomik dinamiklerinin Deccalizm / Süfyanizmin etki alanına girdiğini teşhis eder:

“Biz müteharrik-i bizzat değil, bil-vasıta müteharrikiz. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvim (uyutma) ile telkin eder, biz kendimizden hayal edip, asammane (sağırcasına) tahribimizde telkinlerini icra ederiz.” 4

Deccalizm/Süfyanizmin kurguladığı çağımızın siyaseti, yalancıdır, kalbleri ifsat eder, 5 gaddardır, zalimdir, 6 menfaati esas tutan canavar 7 bir siyasettir. Aklı dağıtıp mâ-nevî bir divane, kalbi dağıtıp mâ-nevî bir dinsiz; fikri dağıtıp mânevî bir ecnebi yapan; 8 siyasettir.

Yani, haksızca kendine, anne-babasına, akrabasına, cemaatdaşına, yandaşına, partidaşına, ırkdaşına sahip çıkan, haklıları, liyakatli olanları, ehillerini dışlayan, dolayısıyla zulme sebebiyet verir. Nefis, heva (kendi arzuları), his (duygusallık), benlik, enaniyet, tamah (mala açgözlük), menfaat, makam, mevki, hubb-u cah, dünyanın cazibedar şeylerinin üzerine bina edilmiştir. Bu da, dinde hissesi olmayan siyasileri büyük vartalara atar. 9

İşte bu siyaset, tabiatı gereği birleştirici değil, ayıştırıcıdır, gerginleştiricidir, kavga ettiricidir, boğuşturucudur, kutuplaştırıcıdır, bölücüdür. Dindarlar iktidar olmaya çalışsa ve iktidar olsa -şekilde görüldüğü gibi- Deccalizm/Süfyanizmin kurguladığı çağımızın siyaset çizgisinin dışına çıkamaz. O zaman siyasete giren, iktidardar olan dindarlar, “yalancı, gaddar, canavar, menfaatçı, tarafgir, zalim, hırsız, yolsuz, vs., vs.” olmaktan kendilerini kurtaramazlar.

Dipnotlar:

1-Müslim, Fiten: 126.; 2-Ramûzü’l-Ehadis, s. 518.; 3-Bediüzzaman, Sünühat, 55.; 4-Bediüzzaman, Sünuhat, s. 64.; 5-Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 34.; 6-Age, 51-52.; 7-Bediüzzaman, Hutbe-i Şâmiye, s. 78.; 8-Bediüzzaman, Şuâlar, s. 306.; 9- Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası-2, s. 177.