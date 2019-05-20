Sana, “Ey millet-i mevhume, ey millet-i merhume” değil, “Ey millet-i meşhure!” diye sesleneceğim. Millet derken, özellikle hata edenleri kast ediyoruz.

Dikkate sunacağımız eksiklik, hata ve kusurlar, hatta kasıtlar, şu çerçeveye girmez: “Bir şahıs, kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez. Millet namına tefahur eder, hazm-ı nefs edemez.” (Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat, s. 20.)

Millî Eğitim Bakanı, eğitimin silbaştan değiştirileceğini duyurdu. Eğitim sistemimiz, deneme tahtası oldu. Kaliteli işsiz yetiştiriyor.

Gerçekten demokratik, hür, araştırmaya dayalı, kabiliyetleri harekete geçirerek bir eğitim modeli uygulayamazsak, ne ilimde, ne teknik-teknolojide, ne siyasette ne başka meselelerde başarılı olabiliriz!

Ve 25-30 milyon eğitim nüfusu heba ediliyor. Bir milletin geleceği karartılıyor. Bu soruları kendimize sormayacak mıyız? Şimdi başta siz, ey kendini dindar ve münevver telâkki edenler!

Ey eğitimciler! Ey İlahiyatçılar! Ey psikologlar! Ey sosyologlar! Ey yöneticiler, idareciler!

“Eğitim felç edildi! Eğitim sistemi yine sil baştan!” farkında mısınız?

Her gelen millî eğitim bakanı, “Bu eğitim sistemiyle gitmez, sil baştan yeniden değiştiriyoruz!” dedi ve dediğini de yaptı.

Buyurun, gelinen nokta şu: “Devlet okullarında çalışan kimsenin alınan maaştan maruz kalınan tavra kadar hiçbir şeyden memnun değil. Müdüründen hademesine bir boşvermişlik var.”

Şimdi, tarih felsefesi uzmanı Pitirim Sorokin’in, Tarih Felsefesi isimli eserindeki şu sarsıcı cümlelerini herkese tekrarlıyoruz:

“Normal zamanlarda bile en azından birkaç düşünür veya bilgin, toplumun nereden gelip nereye gittiği, nasıl ve niçini üzerinde kafa yorar. Ciddî bunalım anlarında ise, düşünürler için olduğu kadar sıradan halk için de bir önem kazanır.

Sokaktaki sıradan adam bile şu soruları sormaktan kendini alamaz: Bütün bunlar neden oldu? Bütün bunların anlamı nedir? Sorumlusu kimdir? Sebepleri nelerdir? Bir çıkış yolu var mıdır? Buradan nereye gidiyoruz? Benim âilemin, dostlarımın, memleketimin başına neler gelecek?” (Büyük İslâm Tarihi, c.1, s. 29.)