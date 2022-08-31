Bunlar kimin kültürüne çalışıyor?

Geçenlerde depremde vefat eden yaklaşık 3.000 kişinin adlarının yer aldığı kazıklı mermer bloklardan oluşan; resim ve türkülü videonun bulunduğu “03:02, 45 Saniye Salonları” olan “17 Ağustos 1999 Depremi Anıtı”na (Yalova’da) bir kez daha girdik… 1000 yıldan beri deprem dahil bir çok bela ve musibetin hikmet ve sebeplerinin de nazara verildiği Kur’an, Sünnet-i Seniyye, yani, İslamiyetle yoğrularak oluşmuş bu milletin deprem anıtı böyle mi olmalıydı?

-Adı, “Deprem Şehidleri Anıtı” olmalı ve her köşesi, şu hakikatlerle bezenip ziyaretçilerin zihinlerine nakşedilecek şekilde süslenmeliydi:

-“Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. Ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır. Ve insan “Ne oluyor buna?” der. O gün yeryüzü, üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. (Zilzâl Sûresi: 1-5.)

-Deprem ve sair musibetlerde ölen iman sahipleri, “hükmen şehid, şehid-i manevidir; zayi olan malları zekât ve sadaka yerine geçer.

-“Niçin gâvurların memleketlerinde, bu semâvî tokat, başlarına gelmiyor; bu bîçare Müslümanlara iniyor? Elcevap: Büyük hatâlar ve cinâyetler, tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinâyetler, tâcil ile küçük merkezlerde verildiği gibi; mühim bir hikmete binâen, ehl-i küfrün cinâyetlerinin kısm-ı âzamı, mahkeme-i kübrâ-i haşre tehir edilerek, ehl-i imânın hatâları, kısmen bu dünyada cezası verilir.

-“Bâzı eşhâsın hatâsından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Elcevap: Umumi musîbet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye sebebiyet verir.” (Sözler, s. 158.)

Deprem ve musibetlerin “Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir… Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur (günahların bağışlanmasına vesiledir). Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. (Lem’alar, s. 18.)

-”Hareket ve tebeddül vücuttur, hayırdır. Hayat, harekâtla kemâlâtını (mükemmelliğini) bulur, beliyyat vasıtasıyla terakki eder…” (Mektubat, s. 46.) hakikatince tüm manevi, ilmi ve teknolojik gelişmeler hastalık, deprem gibi sair musibetlere bağlıdır.

Ziyaretçileri bunlar mı teselli eder, ufuklarını açar, şarkı, türküler mi?