Bunları da yazmaya yürekleri var mı?

A. Dilipak-sözüm ona- “Modern muhafazakarların fuhuş, uyuşturucu, marka ve lüks tutkusu derken geldiği nokta, dudaklarınızı uçuklatacak hale geldi… Su geçiren oje, abdeste mâni olmayan rujlarımız… Helâl likör, helal bira, helal şampanyalarımız var. Yakında helâl etiketli rakı da çıkar. Hani biz başkalarına benzemeyecektik? Siyasilerimiz, bürokrasimiz, ahlâk zafiyeti içinde…” diyerek ömrümde duymadığım ve yazmaktan hicap ettiğim haltları anlatmış!

Son cümlelerini şöyle bağlamış: “17/25 Aralık lağımı patladığında, inanın ne yakalandılar diye sevinmiştim, ne de öfkelenmiştim, hissettiğim sadece üzüntüydü. Ait olduğum milletin başına gelenlere, koskoca Türkiye'nin düşürüldüğü hale, demokrasimize, gerçekten çok üzülmüştüm.”1

Ancak, açık açık şunları da yazmalıydı, yazmalıdır artık:

-AKP BOP’un bir projesidir-gerçi bunu söyledi ve yazdı-dindarlar eliyle dini iğdiş etmek, dindarlığın içini boşaltmak, dini, manevi değerleri yerle bir etmek, toplumu, bilhassa gençliği manevi değerlerine yabancılaştırmak için kurulmuş!

-“AKP her platformda destekleyip bu dehşetli projeye katkıda bulundum. Tevbe-i istiğfar ediyorum. Ve verdiğim katkının yüz katı kadar çalışıp tahribatları telafiye çalışacağım!”

-Bediüzzaman; dindarlar, (potansiyel olarak var olan İttihad-ı İslam Partisi) yüzde altmış, yetmişi tam mütedeyyin olmak şartıyla, şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete âlet etmemeye, belki siyaseti dine âlet etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiye-i İslâmiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete âlet etmeye mecbur olacağından, şimdilik o parti başa geçmemek lâzımdır (Emirdağ Lâhikası, s. 386) derken gayet isabetli bir strateji çizmiştir. Ondan da özür ve helallik dileyerek artık buna çalışacağım! Bu iktidar, ‘Aklı dağıtıp mânevî bir divane, kalbi dağıtıp mânevî bir dinsiz, fikri dağıtıp mânevî bir ecnebi yapan”2 kapitalist, Kemalist siyaseti uygulayıp, “dindar siyaset” diye göstermesine itiraz etmediğim… Toplumu kutuplaştırarak uhuvvet, merhamet ve saygıyı berhava etmesine ses çıkarmadığım için özür ve helallik diliyorum.”

-AKP’nin çıkışından 2023’e milleti, Türkiye’yi getirdiği bu vahim durumu yazan, söyleyen, anlatanların ikazlarına kulak asmadığım için de özür diliyorum!”

Tesbitlerinde isabetli ve dürüst olanların bunları söylemeye yürek ve vicdanları yeter mi?

Dipnotlar:

1- (aktaran): https://www.karadenizekspres. com, 6 Nisan 2023., 2-bakz., Şuâlar, s. 306.