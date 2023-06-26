Canavar siyasetten ebediyen kaçmalı

“Seçime duygusal boyutlarıyla da bakabildiniz mi?” (7.6.2023) başlıklı yazımıza, Cem kardeşimiz, “Bence artık seçim muhabbetleri ve siyaseti 4-5 seneliğine unutmalı” yorumu yaptı.

Eğer, “Deccalizm/Süfyanizm, II. Avrupa, kapitalizm ve Kemalizmin kurguladığı; “Yalancı, insanlığın maslahatına (faydasına) zıt”1 “zalim propaganda… ile yalan ve doğruluğu biribirine karıştıran”2 “Menfaati esas tutan canavar ve gaddar”3 “kalbleri bozan, zulme sebebiyet veren ve tarafgir,”4 “Fikri hezeyanlaştıran (abuk sabuk, saçma sapanlaştıran)5 “Kur’ân’ın elmas gibi hakikatlarını siyaset propagandasıyla cam parçaları kıymetine indiren”,6 “Aklı dağıtıp mânevî bir divane, kalbi dağıtıp mânevî bir dinsiz, fikri dağıtıp mânevî bir ecnebi yapan”7 “kalbleri ifsat edip asabî ruhları azap içinde bırakan bu zamandaki siyaseti”8 kast ediyorsa ebediyen kaçmalı!

Ayrıca, “Dalaletten gelen gaflet-i umumiyede; siyaset ve felsefenin galebesinde; ve enaniyet ve hodfüruşluğun heyecanlı asrında büyük makamlar her şeyi kendine tabi ve basamak” yapan “Hatta dünyevî makamlar için dahi mukaddesatını… manevî makamları alet, bazı kudsî hizmetlerini ve hakikatları basamak yapan”, “Şeytan birisine yardım etse, melek deyip, rahmet okutan, ötekinde melek görse, libasını değiştirmiştir deyip, lanet eden”9 siyasetten “Euzubillahi mineşşeytani vessiyaset/Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.”10 deyip kaçmalı.

“Velateziru vaziretun vizre uhra/Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.”11 suçun şahsiliği esastır cihanşumul hakikatince, “Şarkta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek; veya İstanbul’da bir esnafın cinayetiyle Bağdat’ta bir dükkâncıyı esnaflık münasebetiyle mahkûm eden zulümlü”12 siyasetten kaçmalı, kaçındırmalı!

Ve keza, “Lüzumsuz ve mâlâyânî bir sûrette vazife-i hakîkiyelerini ve elzem işlerini bırakıp âfâkî ve siyâsî boğuşmalara ve kâinatın hâdisâtına merak ile dinleyerek, karışarak, ruhları sersem ve akılları geveze”13eden siyaset ve siyasetçiden kaçmalı!

Dipnotlar:

1-Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Enst./inter., s. 6.;

2-bknz., Emirdağ Lâhikası, s. 51.;

3-Hutbe-i Şâmiye, s. 78.;

4-Kastamonu Lâhikası, s. 34.;

5-Emirdağ Lâhikası, s. 204.;

6-Hutbe-i Şâmiye, s. 52.;

7-Şuâlar, s. 306.;

8-bknz., Sikke-i Tesdik-i Gaybî, s. 185.;

9-bknz., Beyanat ve Tenvirler, Enst./inter., s. 313., 120., 42.;

10-Hutbe-i Şamiye, s. 52.;

11-En’âm Sûresi, 164., vd.;

12-bknz., Mektubat, s. 66.;

13-bknz., Hizmet Rehberi,

Enst./inter., s. 217