‘Çanta’mızda neler olmalı?

Uzmanlar, “Mutlaka hazırlayacağınız ‘deprem çantası’nda şunlar olmalı” diye uyırıyor:

Kimlik bilgileri, pasaport, ehliyet, banka hesap kayıt bilgilerini ihtiva eden belgelerin fotokopileri… İlkyardım çantası. Su (kişi başı 4 lt.) Bozulmayan, yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat muhtevi gıdalar. Telefon, düdük, el feneri, vs.

Seyahat Çantasında Olması Gerekenler: Pasaport, vize, bilet, ehliyet, geçerli kredi kartı, telefon, priz dönüştürücü, ağrı kesici, yarabandı, ıslak mendil, mevsimlik giyisiler, ayakkabı, vs. Halbuki, “Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur’an’ın güneşinden, Rahman’ın hazinesinden tedarik edilebilir.” (Mesnevi-i Nûriye, s. 186.)

Kabir karanlık ve soğuk. O halde manevi gıda, fener, ısıtıcı, iletişim aracı (manevi telefon) soru-cevap anahtarı ve “Kelime-i şahadeti lazım” (Lem’alar, s. 134.) değil mi? “Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim” diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-i münferidte, bir tecrid-i mutlak içindeki tevahhuş ve meyusiyetten tedehhüş ederken, birden Münker ve Nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. (Asây-ı Mûsâ, s. 69.) Kabir çantamızda, “Men Rabbüke” (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı” (Age., s. 70.) cevap anahtarı lazım. “Allahım! Kur’ân’ı bize dünyada bir dost, kabirde ünsiyetli bir yoldaş, kıyamette bir şefaatçi, sırat üzerinde bir nur, Cehennem ateşine karşı bir siper ve örtü, Cennette bir refik, bütün hayırlara bir delil ve imam kıl. Kalblerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur’ân nuruyla nurlandır.” (Mektûbât, s. 189.) Çünkü, Kur’an nurları, “Kabirde enîsim, berzahta refikim, ve mizanda a’mâlim, Sıratta Burakım, Cennette yoldaşım...” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 161.) “Kur’ân her türlü hastalıktan şifâ, bize ve onlara hem dünyada, hem de âhirette dost, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, Kıyâmette şefaatçi, Sırat üzerinde nur, Cehenneme karşı perde ve örtü, Cennette arkadaş ve bütün hayırlara bizi sevk eden rehber ve önder kıl. (Sözler, s. 222.)

Peki “menfaat üzerine dönen canavar, yalancı, gaddar!” günümüz siyasetine karşı çantamızda neler olmalı? Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki “ölçüleri”ni tüm boyutlarıyla ortaya koyan “Sadece iman dersi değil, içtimai ders de veren Risale-i Nur”dan, (bknz., Hizmet Rehberi, s. 54.) Münazarat, Sünühat, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Lahikalar başta olmak üzere Lem’alar, Mektubat-ki, Lahikalar 27. Mektuptur-Şualar…