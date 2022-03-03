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3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Çektirdiklerinizin aynısını çekersiniz

Ali FERŞADOĞLU
03 Mart 2022, Perşembe
Ey iktidar sarhoşları!

Bebek, çocuk, masum hamile kadın, genç, ihtiyar pek çok kişiyi “iftira” ile “terörist”likle suçladınız! 300 bin suçu sabit olmayan insanı tutukladınız, hapse attınız. KHK (Kanun hükmünde kararname) ile dinî sohbete katılmış, katılmamış cemaatdaş kim varsa 7 sülâlesini suçlu ilân ettiniz! “Adamlar ne istedilerse verdiniz!”, sonra vermediklerinizle birlikte her şeylerine el koydunuz. 

Şimdi hazırlanınız! Yaptıklarınızın aynısını bu dünyada da mutlaka göreceksiniz! Çünkü, kader adalet eder! “Bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılırsa müstahak olur. Çünkü, bu musîbet o muhalefete cezadır. Veya dişi bir kaplan, öz evlâtlarına olan şiddet-i şefkat ve himâyeyi nazara almayarak, zavallı ceylânın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra, bir avcı tarafından öldürülür. İşte, hiss-i şefkat ve himâyeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yaptığı aynı musîbete mâruz kalır.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 64) 

“Ceza, mâsiyetin (başkaldırmanın, haddi aşmanın) lâzım-ı zâtîsidir (bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan) Madem ki dünyada filcümle (ekseriyette) bu lâzım, sırf tabiat-ı mâsiyet için terettüp ediyor (gerekiyor). Elbette, bu dârda terettüp etmeyen, başka dârda terettüp edecektir. Acaba kim vardır ki, küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki, ‘Filân adam fenalık etti, belâsını buldu?’” (Sünûhat, s. 21)   

Hatırlayın ki: Onları sizin elinizle kıran derin devlet, derin güçler, ifsat ve ahlâksızlık komiteleri, zındıka cereyanı pek yakında size dönecek! “Şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka (dinsizlik) cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak.” (Bediüzzaman, Lem’âlar, s. 32) Kırılma sırası sizde! 

Meali, “Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur.” (Hud Sûresi, 113) şeklinde olan âyetin gereği ateş size fena halde dokunacak! Ancak, “samimî tevbe ile maddî-manevî helâllik alıp verdiği zararları tazmin edenler” müstesna! Acele ediniz! 

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  • Riza

    3.3.2022 00:37:21

    Yaz yazar abi yaz yaz. Kalemine kuvvet. Allah firdevsiyle sevindirsin. Amin.

Risale-i Nur Külliyatı

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