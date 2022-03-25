Cemaat algısını bozdular!

Bugün en önemli meselelerimizden birisi cemaatlerin toplandığı yerlerin işleyişinin masaya yatırması gereğidir.

Zira, iman, Kur’an davası, millet istikbali söz konusu. Bir seferberlik halinde genç fidanlar dershanelere ekilmezse, çölleşme kaçınılmaz!

Medrese-i Nuriyeleri ihyası için 10 yılı aşkın oralarda kalmış tecrübe sahipleri ile yaptığımız müzakerelerden ortaya çıkan ana maddelere geçmeden önce gençlerin medreseye girmek ve kalmak istememesinin sebeplerini ele alalım:

● Birincisi, “Mazi ile atiyi, geleneksel metot ve modern ilimleri te’lif edip kendimizi yenileyememiş olmamız.” Bunun yanında şu yıkıcı dış sebepler de etkili olmuş:

● 15 Temmuz darbe-i münafıkanesi ve 20 Temmuz dehşetli baskıcı ve zalimane OHAL uygulamalarının payı büyük. Plan, bilhassa gençleri korkutup, sindirmek, tarikat ve cemaatleri biribirine kırdırmaktı… Ne yazık ki, kısmen başarılı da olundu! 15 Temmuz 2016 darbe-i münafıkanesi ve 20 Temmuz OHAL şartları toplum psikolojisi üzerinde çok büyük olumsuz etkilere yol açmıştır. Fertlerin din ve cemaat algısında da olumsuz etkiler bırakmış; güveni sarsmıştır.

● İktidarın, haksız, hukuksuz, keyfi uygulamaları, bebek, çocuk, masum genç, ihtiyar, kadın, hasta, hatta ağır hastaların “terörist”likle yaftalanıp hapse atılması, adaletsizlikler cemaate ve dershanelere de olan teveccühleri kesti.

● Gençliği cemaat, tarikat atmosferinden koparmak için yurtların cazip hale getirilmesi…

● Koronavirüs salgını (pandemi) sürecinde gençlerin evdeki rahata, kuralsızlığa ve kontrolsüzlüğe alışması da onları dershane hayatından uzaklaştıran bir sebep…

● Gençlere, üniversite dönemine kadar ailede namaz, tesettür gibi temel dini eğitimin yeterince verilmemesi, manevi değerlere karşı altyapılarının oluşmaması, dini ve ahlaki değerlerin yerleşmemesi. Halbuki, tesirli, kalıcı, derin eğitim ailede başlar. Onun verdiği temel eğitimi, hiçbir modern kurum ve kuruluş veremez.

● Ailelerin çocuklarını cemaate, hizmetlere yeterince alıştırıp yönlendirmemesi; kurallara uyum sağlamakta zorlanmalarına ve kimi zaman ayrılmalarının bir sebebi. Ebeveyninin isteğiyle dersanede kalanlar Enes Kara vakasını örnek gösterip ayrılma bahanesi yapabiliyor!