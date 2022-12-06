Cemaat ve istişârenin gücü

Bir kardeşimiz, “Yeni Asya olarak istişâre sistemini en iyi şekilde yerleştiren cemaatiz. Ancak, fertler olarak eksiklerimiz var. Bu hususlarda detaylı bilgi verebilir misiniz?” diye sordu.

İslâm âlemi fikren, ilmen ve dahi meşveret mevzuunda eski zaman köşelerinde yaşıyor! Meşvereti hâlen ferdi bir mesele zannettiğinden sistem olarak müesseseleştirmedi. Oysa, “Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vâhit idi. O hâkimin müftüsü de onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi, onun fikrini tashih ve tâdil ederdi. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır.” (Sünuhat, s. 51.)

Bediüzzaman’ın öngördüğü “cemaat zamanı”, yalnızca ibâdet veya dini hizmetlerde değil; ilim, teknolojide bile geçerlidir. İşleri artık ekipler, “Ar-Ge”ler, şirketler, meclisler, parlamentolar, meşveret heyetleri yürütüyor! Zira, “Eskiden hâkim bir şahs-ı vâhit idi. O hâkimin müftüsü de onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi, onun fikrini tashih ve tâdil ederdi. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-u cemaatten çıkmış, az mütehassis, sağırca, metin bir şahs-ı mânevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder.” (Sünuhat, Enstitü/internet, s. 51.)

İşte bizi fert, aile, cemat ve milletler olarak atalet, tembellik, uyuşukluk zindanına atan cemaat ve meşveret ruhunu tam yakalayamamızdır: “İnsanın âmâlini (emeller, beklentiler, istekler ve ümitlerini) dağıtan fikr-i infiradî (tek başına olma fikri, ferdi düşünce, sadece kendini düşünme) ve tasavvur-u şahsî (şahsa ait bencil düşünceleri) karşı çıkar.” (Münâzârât, s. 137.), cemaat ve meşveret mana ve ruhundan uzaklaştırır. Artık farkına varmalıyız ki:

“Cemaatte olan kuvvet, fertte yoktur. (Sünühât, Enstitü/internet, s. 50.) “Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur (sınırlıdır). Cemaatin ise gayr-ı mahduttur (sınırsızdır).” (Mesnevî-i Nuriye, Enstitü/internet, s. 87.) Ferd dâhi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisini karşı sivrisinek kadar kalır. (İşaratü’ül-İ’caz, Enstitü/internet, s. 162.) Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdî şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin sahs-ı mânevîsinden gelen dehasına karşı mağlûp düşebilir. Meşveret ise, cemaatin gücünü yansıtır.

Meşveretlerde yer alanlar, istişarenin hakikat, özellik ve güzelliklerini bütün boyutlarıyla ortaya koyan Risale-i Nur’un meşveretle ilgili kısımlarını “anlayarak ve kabul ederek” okumak, fiilen, yani, uygulamalı olarak yaşamak mecburiyet ve mükellefiyetinde. Tâ ki, başkalarına da hüsn-ü misâl, güzel örnek olsunlar ve perde olmasınlar!

Perde olmanın vebalinin büyüklüğünü tasavvur bile edemeyiz!