Cemaatteki yeni nesil: HN nesli!

Bediüzzaman, hem kendimizi, hem de çocuk ve gençlerimizi yarına göre yetiştirmemiz gerektiğini öngörür:

“Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz (şimdiki zamanda yaşıyoruz, ama istikbale adayız). Tasvir ve tezyin-i müddeâ (iddialarını tasvir ve süslemesi), zihnimizi işbâ’ etmiyor (doyurmuyor). Burhan isteriz (ispat isteriz).” (Muhakemat, s. 32) Eğitimde yalnız parlak söz, iddia, tasvirler değil, mutlak akli, mantıki, ilmî izah ve ispat lâzımdır. Zamanımız ispatiyecilik devri olduğundan gençlere emir ve bilgi yağdırmak yerine ehl-i tahkik, soruşturmacı, sorgulayıcı olmalarını sağlamalıyız.

İlkokul zamanlarında çocukların öğretmenlerine, “Siz çok şey öğretmeyin, okumayı sevdirin, araştırmayı öğretin ve teşvik edin; yeter!” tavsiyesinde bulunmuştuk. Şu halde, müdebbir, ağabey, abla ve ehl-i hizmet büyüklerimiz amirlerimiz değil, ders arkadaşlarımızdır. Bediüzzaman kendisi dahil yediden yetmişe hepimizin birlikte öğrenme sürecinde olduğumuzu şu çarpıcı ifadelerle beyan eder:

“Şiddetli ihtiyacıma binâen, Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Hakîm’den bana ilâç ve tiryakları ihsan etti; ben de kaleme aldım. Her nasılsa, bu zamanda birinci tercümanlık vazifesi bana düşmüş. Ben de Risâle-i Nur’un talebesiyim. Bir risâleyi şimdiye kadar yüz defa okuduğum halde yine okumaya muhtaç oluyoruın. Ben sizlerin ders arkadaşınızım.” (Tarihçe-i Hayat, s. 605.)

Ayrıca, maddi, hatta fazilet, ilim, evliyalık gibi manevi makamların dahi bir baskı unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini söyler: “Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir (şeyhlik taslayan çocuktur). Siz de büyük tanımayınız.” (Münazarat, s. 60.) Ferdi ve içtimai (sosyal) gelişme de de buna bağlı: “İşte sulh-u umumî, aff-ı umumî ve ref-i imtiyaz lâzım. Tâ ki, biri bir imtiyaz ile başkasına haşerat nazarıyla bakmakla nifak çıkmasın.” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 39.) Gelişmenin en birinci unsuru “sulh/barıştır.” Dershane hayatında da mutlak sulhü sağlamak gerekir. Zira, “Birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler.” (Mektubat, s. 259.)

Her zaman olduğu gibi, bugün de cemaatte yeni bir nesil geliyor. Bu “Z” değil, HN (Hürriyetçi Nur) neslidir. Bu nesil en büyük özelliği, boyunduruk altına girmeden yükselme imkânı elde etmek ve sürekli gelişmektir. Eski metotları dayatma yerine en enerjik, en güçlü devrelerini proje üretmimine yönlendirmek gerekir. Risale-i Nur, “fen, sosyal, manevi/İslam ilimleriyle” ilgili formüller verilir ve bu ilim dallarında geçen tüm kelime ve mefhumları kullanılır. İşte herkesi, kabiliyeti oldukları bu ilim dallarından birisinde derinleşecek, geliştirecek projeler üretmelerine zemin hazırlamalı.