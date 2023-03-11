CHP’nin dönüşümü

Bediüzzaman, derin sosyolojik karihasıyla insanlık, Hıristiyanlık ve Avrupa’nın da geçirdiği devir, değişim ve dönüşümleri okumuş:

“Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki, “Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.” (Mektubat, s. 454.)

1096 yılında yola çıkan vahşi Haçlı Seferlerinden, Kolonyalizm-Sömürgecilikten-kapitalizme ve oradan “çok dinli, çok kültürlü, çok toplumlu; hak, hürriyet, adalet, barış, demokrasi ve sosyal ve refah medeniyeti projesi” kriterlerinde karar kılan AB’ne dönüştüğünü de okumuş ve “I. Avrupa” demiştir. İslâm aleminin de geçireceği gelişimlerle ilgili bir çok tesbitte bulunmuştur:

“Eğer siz sahife-i efkârı okusanız, tarîk-i siyaseti görseniz, huteba-i umumî olan, doğru konuşan cerâidi dinleseniz, anlayacaksınız ki: Arabistan, Hindistan, Cava (Endonezya), Mısır, Kafkas, Afrika ve emsallerinde o derece fikr-i hürriyetin galeyanıyla, âlem-i İslâmın efkârında öyle bir tahavvül-ü azîm ve inkılâb-ı acip ve terakkî-i fikrî ve teyakkuz-u tam intaç etmiştir ki, bahasına yüz sene verseydik yine ucuzdu. Zira hürriyet, milliyeti gösterdi. Milliyet sadefinde olan İslâmiyetin cevher-i nuranîsi tecellîye başladı.” (Münâzarât, s. 63-64.)

Demokrasiyi küfür rejimi olarak gören zihniyetten gelen AKP’nin de “gömleğini çıkararak” bir maalesef 1930-40’lı yılların müstebit zihniyetine dönüştüğünü görüyoruz zaten!

Elbette CHP’de dünyanın geçirdiği bu dönüşüm ve gelişimlerine de tabi olmuştur. Bediüzzaman, Genel Sekreteri Hilmi Uran’a da mektup yazmış, çeşitli tavsiyelerde bulunmuş ve geçireceği gelişim ve dönüşümle ilgili yol haritası çizmiştir. (bknz., Emirdağ Lahikası, s.190)

“Bir görüşmemizde Kemal Beye de söylemiştim; Said Nursî’nin 1940’larda dönemin CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’a yazmış olduğu bir mektup var. Artık Türkiye çok partili sistemine geçiş sürecine girmiş ve o mektupta mana olarak diyor ki: “CHP olarak, tek parti döneminde, özellikle o dönemin ilk yıllarından itibaren yapılan, milleti inciten, küstüren uygulamaların sorumluluğundan ve o kamburdan kurtulabilmek için sizin milletle, milletin inanç ve değerleriyle barışık bir çizgiye gelmeniz lâzım.” Bu anlamda özetleyebileceğim bir tavsiyesi oldu. Siz son dönemdeki uygulamalarınızla Said Nursî’nin o tarihte Hilmi Uran’a yapmış olduğu tavsiyeyi yerine getiriyorsunuz ve çok takdire şayan bir şey yapıyorsunuz. Sizin bu çizginiz, duruşunuz, açılımınız, Türkiye’yi ve siyaseti rahatlatacak, normalleştirecektir.” (Kâzım GÜLEÇYÜZ, Yeni Asya, 19 Kasım 2021.) Şimdi Bediüzzaman’ın CHP Sekreterine yazdığı mektubu okuma zamanı.

Yarın, dönüşümüne büyük katkı sağlayan işaret taşlarından bazı pasajları sunalım.