Cibali Baba gibi yapılan dualar beddua olmaz mı?

Yarın başta ülkemiz, toprakları işgal edilip dini vecibelerini bile yerine getiremeyen, hayali bile zor dehşetli işkencelere maruz kalan Filistin, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Yemen, Afganistan Doğu Türkistan, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlar olmak üzere dünyanın muhtelif bölgelerindeki masum Müslüman ve mazlum insanlara halisane dualar etmeliyiz.

Zira, Peygamberimiz (asm), “Beş gecede duâlar geri çevrilmez: Recep ayının ilk Cuma gecesi, Şaban ayının yarısı geldiği gece, Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesidir.”1

Ancak, zulüm, işkence ve haksızlıkları katlayacak şuursuz dua da etmemeliyiz. Mesela, bu iktidar adaleti, eğitimi, ekonomiyi çökertti! Bu durumda, “Ya Rabbi bu iktidarı başımızdan eksik etme!” demek, “Ya Rabbi! Zulmü artır!” manasına gelmiyor mu?

Evet, dua edelim, ama, “Kanbur Kutub” gibi değil! Bediüzzaman, 1926’larda “Islâhı gayr-ı kabil bir İslâm düşmanına (Deccal/süfyana) Arefeye birkaç gün kala bedduâ ettim. Benim bedduâma karşılık bütün Hicaz velileri ve Hicazda’ki, Kutb-u Azam onun ıslâhı için duâ ediyorlardı. Benim bedduâm ferdi kaldığı için iade edildi. Aradan uzun seneler geçti. Baktım bu sene (1938-1939 Kastamonu’da…) bana nihayet hak verdiler. Ben onun ıslâhının gayr-ı kabil olduğunu biliyordum. Onlar da nihayet bu sene bedduâ etmeye başladılar. Benim konuştuğum Kutb-u Azam’dı. Kendileri Mekke-i Mükerreme’dedir. Bütün Hicaz’la birlikte bedduâ etmeye başladı. Bana hak verdi. Ben de ona hitap ettim. ‘Anladın mı kanbur’ diye…”2

İstanbul Fethini geciktiren “Gavurcuklarıma dokunmayın!” diyerek askerlerinin attığı top güllelerini yakalayıp yan tarafa koyan, bazılarını da Haliç’e atan Cibâli Baba’yı da yazar kaynaklar. Kalb gözü açık Akşemseddin keramet sahibi bu meczubu keşfeder dergâh-ı İlâhiyeye durarak, “Yâ İlâhî ve yâ Rabbî! Müjde-i Peygamberî’ye (asm) şu meczubtan başka engel kalmadı. Yâ Rab! Ya benim canımı al, ya da onun, tâ ki, feth-i mübin müyesser ola!” diye halis bir dua eder… Biz de “Siyasetin ve onları alkışlayan şuursuz Cibâli Babaların destek, alkışlarını etkisiz ve dualarını tesirsiz kıl, zira ferecin gelmesini engelliyorlar!” diye dua etmeli değil miyiz?

TEBRİK: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, aile efradınıza, milletimize, ülkemize, İslâm âlemine hayırlara vesile eylemesini niyaz ederim.

Dipnotlar:

1-Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342.;

2-Emin ÇAYIRLI, Son Şahitler, II/99.