Cihad-ı mânevi merkezleri

“Dershanelerde kalan talebelere yaklaşım tarzı, iletişim usulü, eğitim ve terbiyesi, kılık ve kıyafetleri, hayat tarzları nasıl olmalıdır?” suali üzerine Risale-i Nur’dan şu tebliğ, irşad ve cihad-ı manevi üslup ve metotları üzerine şu yorumları da yapmaya çalıştık.

Medrese-i Nuriyelerde kalan talebelere yaklaşım tarzımız, Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki tebliğ ve irşad ve üslup metotlarını ortaya koyan Risale-i Nur çerçevesinde olmalıdır.

Kur’ân’da meâlen, “Allah yolunda nasıl cihad etmek gerekiyorsa öyle cihad edin...” (Hac Suresi, 78.) diye ferman edilir. Cihad, Allah yolunda mücâdele etmenin adıdır. Bediüzzaman, “Asıl mesele bu zamanın cihad-ı mânevîsidir.” der. (Beyanat ve Tenvirler, s. 255.) Cihad-ı mânevi; akıl, ilim, fikir, kalem, ispat, izah, ikna lisan-ı hâl ve kal ile tebliğ, irşad, tenvir, aydınlatmaktır. Müslüman kadın-erkek, genç, ihtiyar, anne-baba herkes bu mânâdaki cihad-ı mânevi vazifesiyle mükellefiz.

Dershane talebelerine nasıl yaklaşmalıyız? Kılık-kıyafetlerinden önce Medrese-i Nuriyyelerde kalmanın şartlarını tebliğ edeceğiz. Bu hayri ve hasbi müesseseler Bediüzzaman hazretlerinin açtığı “Medresetü’z-Zehrâ” üniversitesinin şubeleridir. Hepimiz bu üniversitenin öğrencileriyiz ve biribirinin ders arkadaşıyız. “Zaten o, medrese-i Nuriye şakirtleri, benim nazarımda, eskiden beri bir gaye-i hayalim olan Medresetü’z-Zehrânın talebeleri suretinde düşünüyordum. Ve derdim: “Onlar, bunlar oldu. Veya bunlar, onların dümdarlarıdır.” (Kastaonu Lahikası, s. 195.) Medresetü’z-Zehra misyonunun birçok maddesinden birkaçı şöyledir:

Risale-i Nur’la İslamiyete ve insaniyete hizmet. İslamiyeti, onu paslandıran hikayat ve İsrailiyat ve taassubat-ı barideden kurtarmak. Hürriyet, meşrutiyet, demokrasinin mehasinini göstermek. Dolayısıyla Medresetü’z-Zehrânın şubeleri, dershaneler, yani Medrese-i Nuriye’ler, araştırma, ders merkezleri, naşir-i efkarı kitap, gazete, radyo, tv’dir.

Her müessesenin kuralları olduğu gibi, medreselerin de kaideleri vardır. Zamanla herşeyi öğrenip hep birlikte uygulamaya çalışacağız. Bir şey daha var: Bu kurallar bizim şahsi beklentileri değil. Bize düşen, bunları öğrenmek ve pratiğini yapmak, hayata geçirmektir.

