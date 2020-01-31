Çin dehşete kapılmış, ya Türkiye?

Nurettin Akçay, Çin’den canlı, görüntülü ve yazılı yayın yapmış 1

1- Çin’de hayat neredeyse durma noktasına gelmiş. İnsanlar tedirgin. Neredeyse herkes maske ile dolaşıyor.

2- Kimse kimseye yaklaşmıyor. Sokaklar bomboş. Okullar tatil. Pek çok turistik yer ziyarete kapalı.

3- Caddelerde birkaç otobüs dışında araba göremiyorsunuz. Bu görüntüyü az önce çektim. Korku filmlerindeki gibi.

4- Otobüslerde yolcu yok. Öğle vakti bindiğim otobüste benden başka hiç kimse yok.

5- Sadece market ve eczaneler açık. Marketlerde de birçok şey tükenmiş durumda. Ekmek bulamadım. Yaş sebze yok. Paketli gıdalar dışında bir şey yok.

6- Havaalanlarında yolcu yok. Dünyanın en kalabalık havalimanlarından biri olan Şanghay Pudong Havaalanı’nın durumu böyle.

7- Virüsün yayılması ölümlerin artması bir yana şehirlerde hayat durma noktasında. Eğer bu şekilde devam ederse durum çok daha kötü olacak. 2

Bitirdi kimi zalimleri çekirge, bit, tahtakurusu,

Türkistan’lılara zulmeden Çinlileri yıldırır Çin virüsü!

Ve Türkiye’de peş peşe gelen depremler… Çin’de virüs, Türkiye’de depremler, İslâm âleminde bombalar… Ekonomik krizler…

Bunların sebebini Risale-i Nur’dan takip edelim:

“Kur’ân’da, “Tekadu temeyyezu minel gayzı/Neredeyse öfkeden parçalanacak.” 3 âyetinde, “Cehennem ehl-i küfre öyle hiddet eder ki, parçalanmak derecesine gelir” mânâsında olduğu tarzında, teşbih sûretinde, Nurlar’a hücum hatasıyla zemin hiddet eder ve hava ağlar ve kış kızar. Yani, emr-i İlâhî ile o mahlûklar vazifeleri içinde kuvvet ve kudret-i Rabbâniyenin tecellîsine mazhar olup gazab-ı İlâhîyi gösterirler. Beşeri ikaz için titrer, ağlar demektir

“Üçüncü suâl: Bâzı eşhâsın hatâsından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Elcevap: Umumî musîbet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye sebebiyet verir.”

Ve kim Risale-i Nur’a rağmen “fiilen, iltizamen veya iltihaken” zalimleri destekliyorsa..

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 366.

2- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 158.

3- Mülk Sûresi: 8.