Çocuklar yanıyor, gençler yanıyor

Size göre en sevimsiz bir hayvan da olsa ateşe düşse ne yaparsınız?

“Allah’ın yarattığı candır” dersiniz ve onu kurtarmayı denersiniz.

Keza, bataklığa düşse; yine kurtarmaya çalışırsınız.

Çünkü, “Yaratılanı hoş görürsünüz Yaratandan ötürü!”

Aynı şekilde bir ateistin, dinsizin içinde bulunduğu evde yangın çıksa onu kurtarmaya çalışmaz mısınız?

Keza, bataklığa saplansa da!..

Çünkü, “şefkat-i insaniye, hemcinsine yardım etmeyi gerektirir.”

Aynı şekilde dini bütün bir Ehl-i Kitap ateşe düşse veya bataklığa saplansa kurtarmak için çırpınmaz mısınız?

Elbette! Ortak kelimede olmanız onu gerektirir.

Aynı şekilde bir Müslüman yanmaya başlasa veya bataklığa saplansa yine kurtarmak için koşuşturursunuz…

Ya bir yakınınız!..

Şefkat-i nesebiye, şefkat-i diniye, şefkat-i imaniye canhıraşane seferber olmamızı gerektirir.

Biri trafik kazası geçirse, dinine, diyanetine bakmadan yardım için koşmaz mısınız?

Vicdan-ı insaniye bunu icap ettirir.

Şefkat, acımak, merhamet, sevgi ve yardım etmeyi içinde barındıran Rahim ismine en yüksek seviyede mazhar olan Peygamberimiz (asm), ateşe düşmesin ve ebediyen orada kalmasın diye Ebucehil’e kaç sefer gitti? (Rakamlar muhtelif, 37 sefer tebliğ için gittiği söylenir!)

Bediüzzaman niye bir ömür boyu çırpındı?

“Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış, ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler! Dar görüşler!” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 629.)

Risale-i Nur’un dört esasından birisi şefkattir.

Bütün devirlerin kötülük ve ahlâkî zaaflarının toplandığı Deccalizm / Süfyanizm / Kemalizm ve bunların kolları “ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka, mason komitelerinin” çıkardığı yangınlarda insanlar yanıyor, Müslümanlar yanıyor, gençler yanıyor, evlâtlarımız tutuşmuş yanıyor!

Birileri gıybet ve dedikodularıyla “çelme” taksa, onunla uğraşamayız, yangını söndürmeye koşmamız gerekmez mi?