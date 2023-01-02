Çocuklarımıza “hamiyet” aşısı yaptırdık mı?

İnsanoğlunun en eski, en köklü, en huzurlu müessesesi aile hayatıdır. Ne var ki, gençler kolay kolay evlenemiyor, evlenenlerin bazıları da kolay boşanıyor! Hepimiz şu gerçeği yaşayarak da biliriz:

Son derece âciz, zayıf varlıklarız. Bir virüs bizi yerden yere seriyor! İhtiyaçlarımız sınırsız, düşmanlarımız sayısız. Arzularımız, meyillerimiz, beklentilerimiz rakamlara sığmıyor. O halde fert, karı-koca, çocuklar, âile, komşular olarak yardımlaşma muhtaç ve mecburuz.

Hamiyet, fedakârlık, isâr, yardımlaşma gibi güzel haslet ve duygular havadan yağmaz, tarlada da bitmez. Nefsimizi, yani, ruh ve duygularımızı ve neslimizi terbiye ederek kazanabiliriz. Ki, bununla da mükellefiz. O halde çocuklarımıza küçük yaştan başlayarak hamiyet ile “Veyu’sirûne â’lâ enfusihim” sırrı aşısı yaptırmalıyız! Bu aşılar nerede bulunur? İman, Kur’an hakikatlerinde.

Hamiyet; bir kimsenin aile, cemaat, grubu, millet ve vatanını, hatta insanlığı koruma çabası ve erdemi, fazileti ve bu değerlere bağlılığıdır. Hamiyet ve “isâr” hasletlerini özümsemeyen eş, çoçuk, anne-baba, akrabaya tam muhabbet, merhamet gösteremez ve yardımda bulunmaz.

“Veyu’sirûne â’lâ enfusihim” sırrı; eş, çocuk, anne-baba ve kardeşlerinin “nefislerini kendi nefsine şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih” etmektir. İsâr, ihtiyaç içinde olan bir Müslümanın, başkalarını kendine tercih ederek ihsanda bulunmasıdır. İsâr, “Bu menfaat bana değil, başkasına, bir mü’min kardeşime gitsin!” düşüncesidir. Varlıklının değil, muhtaç olan birisinin başkasını kendi nefsine tercih etmesidir! Haşir Suresi 9. âyette övülür İsâr zirvesindeki Sahabiler. Hamiyette de, isâr hasletinde de modelimiz hayatlarını bile feda edenlerdir! Binlerce örnekten birisi şöyledir:

Hazret-i Huzayfe: Yermuk cenginde yaralılar arasında kalan amcaoğlunu aramak üzere çıktım. Yanımda bir miktar su vardı. Onu buldum; “Su!” diye seslendi. Tam suyu vereceğim sırada öteden birisi “Ah, su!’ diye inledi. Suyu ona vermemi işaret etti. Gittim baktım ki, As’ın oğlu Hişam. Tam su verirken bir başkası, “Su!.. Su!..’ diye inledi. Hişam da beni ona gönderdi. Ona gidinceye kadar ölmüştü. Hişam’a döndüm, o da ölmüştü. Amcazademe geldiğimde o da vefat etmişti. Velhasıl su elimde kaldı…

İşte hamiyet, fedâkârlık ve isârın zirvesi! Hayatını kardeşine tercih etmek! Şimdi tam tersi mi yapılıyor? Muhtaç olmadığı halde kardeşinin her şeyine el koymak!