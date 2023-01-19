Çocuklarımızı “ihlâs” odaklı yetiştirmeliyiz

Bu dünyaya tekâmül etmek, istidat ve kabiliyetlerimizi geliştirmek için gönderildik. “İnsan bu âleme ilim ve duâ vâsıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.” (Sözler, s. 285.)

Mükemmelleşmek için de zıtlar biribirine karıştırılmış. Zira, menfi şeyler, olumsuzluklar ve başarısızlıklar gelişmeyi sağlar. Zira, “Zeminde ezdâd içtimâ etmiş (bir araya gelmiş, her şey zıddıyla ortaya çıkıyor), eşrâr ahyâra (şerler hayırlara) karışmış; içlerinde münâkaşât başlamış. O sebepten, ihtilâfât ve ıztırâbât düşmüş; ve ondan, imtihânât ve müsâbakàt teklif edilmiş; ve ondan, terakkiyât ve tedenniyât çıkmış.” (Age, s. 163.)

Bu cümleleri en güzel tefsir edenlerden Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş şöyle diyor: “Bugün çocuklar başarı ile zehirlenmiş ve psikolojik bağışıklık sistemi gelişmemiş. Her şey başarıya odaklanıyor. Hayattaki en büyük erdemin başkalarının önüne geçmek olduğuna inanıyorlar… Kendi değerinin başarıyla ölçüldüğünü gören çocuk, başarılı olduğunda ve beklentileri karşıladığında ‘iyi, doğru, değerli ve güzel/yakışıklı’ olduğuna inanıyor. Bunun sonunda ahlaki ve vicdani gelişimini tamamlamamış gençler yetiştiriyoruz. Başkalarına karşı sorumluluk hissetmeyen, toplumdaki adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı kör, hayatın güçlükleri ile mücadele etmeyi külfet olarak gören insanlar oluyorlar. Sahip olmak istedikleri şeylere hakları olup olmadığını düşünmüyorlar…

“Başarı gurur verir ama başarısızlık insanı geliştirir. Hayatın en doğal parçası başarısız olmaktır. Her insan başarısız olur. Başarısızlık öğrenme fırsatı verir, alçakgönüllü olmayı öğretir. Başarısızlık insanı olgunlaştırır, derinleştirir, empati duygusu geliştirir. Başarının önemini hissettirir, insana yön verir ve korkuyu yenmeyi sağlar. Başarısızlık ve gerçekçi bir geri bildirim, insanın kendisini geliştirmesi yolunda en büyük fırsattır. Ne yazık ki çocuklar bu gerçeği fark edecek yerde, başarısızlıklarına dış sebepler bulunarak rahatlatılıyorlar.

“Çocuklarımızı hayatın kolay tarafına çektikçe ve onları her şeye hakları olduğuna inandırdıkça onlara iyilik etmiyor, potansiyellerini hayata yansıtmalarına engel oluyor ve üstelik niyetimiz bu olmadığı halde onları uzun vadede yetersiz kılıyor ve mutsuz ediyoruz.” (Aktaran: Nuran Çakmakçı, hurriyet.com.tr, 5 Şubat 2022)

Bediüzzaman, hayatımız ve hizmetlerimizdeki bu psikolojik yarayı şöyle tedavi eder: “Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ ile ve fazla muvaffakiyetle değildir… Belki hüner, rıza-yı İlâhîyi kazanmakladır.” (Lem’alar, s. 156.) Şu halde çocuklarımızı başarı odaklı değil, “rıza, ihlâs ve hizmet” odaklı yetiştirmeliyiz!