Çok kazançlı şirket-i maneviye mevsimi

Ramazan-ı şerif, yalnızca belli saatlerde aç kalıp ayni, nakdi yardımlar yapmak değildir! Her ibadette olduğu gibi ona da yüzlerce hikmet takılmış:

“Ramazan-ı Şerifteki savm (oruç), İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin (beş rüknünün, şartının, direğinin) birincilerindendir. Hem şeâir-i İslâmiyenin âzamlarındandır. İşte, Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenâb-ı Hakkın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı İlâhiyenin (İlahi nimetlerin) şükrüne bakar hikmetleri var.” (Mektubat, s. 387)

Oruç tutan bütün mü’minler bu manevi şirkete ortak olurlar. Böylece hepsi kırk binler diller ile ibadet, teşbih, zikir ederler. Ve havuzda toplanan bütün bu sevaplar, ihlas sırrı ile tamamı kendi hesabına geçer; kendisi işlemiş gibi olur.

“Bütün şakirtlerin (iman, Kur’an talebeleri olan müminlerin) manevi kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır.” (Emirdağ Lahikası, Enstitü/internet, s. 166.) Şirket-i maneviyeye kaydolmanın şartları da şunlardır:

“Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var; tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle, sebatkarane iman, Kur’an hakikatlerine talebe ol -ta binler, belki yüz binler şakirtlerin şirket-i maneviye-i uhreviyelerine hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüz’iyetten çıkıp küllileşsin, ahirette tam karlı bir ticaret olsun.” (Emirdağ Lâhikası, s. 57.)

Evet, şirket-i maneviyeden istifade etmenin birinci şartı “tam ihlas”, yalnız Allah rızası için, Allah’ın koyduğu kurallar çerçevesinde, samimane hareket etmek; nefsi, maddi, dünyevi bir çıkar gözetmemektir. İkincisi “mahviyet” ise, alçak gönüllü, tevazu, nefsine kıymet vermeme, mütevazi olmak şartıyla şirket-i maneviyeden istifade edilir. Üçüncü şart “iman, Kur’an hizmetlerinde sebatkarane”, kararlılıkla, sonuna değin uygulama, sonuna değin sürdürmektir.

İşte Ramazan orucuyla ahiret için çok karlı bir ziraat ve ticaret ortaya çıkıyor: Normal zamanlarda Kur’an’ın bir harfini okumak 10 sevaptır. Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mâl, bire bindir. Kur’an’ın herbir harfinin on değil, bindir. Âyetü’l-Kürsî gibi âyetlerin herbir harfi binler, Ramazan-ı şerif cumalarında on binler, Kadir Gecesi’nde otuz bin sevap. “İşte, gel, bu kudsî, ebedî, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki, bu hurufâtın (harflerin) kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasârette olduğunu anla.” (Mektubat, s. 390.)