“Çoluk-çocuğumuz bizim için bir fitne midir!?”

Kelâm-ı Ezel’den gelen Kur’ân bitmez tükenmez bir hazinedir. Zaman şeridine takılan asırların arkasında bulunan bütün beşerî tabakalara, mesleklere hitap ediyor.

Herkese cevap veriyor; her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Bundan dolayıdır ki, mânâsı umûmî, küllî ve bütün asırları tarar.

Kur’an, beşer kelâmı gibi, has bir fıtrata, özel bir zamana, hususî bir mesleğe veya meşrebe hitap etmez. Küllî ve umûmî olan bu kelâm-ı İlâhî, elbette “meal, tercüme” ile mânâsı anlaşılmaz. Bundan da şu anlaşılmaktadır: Kur’ân’ın tam tercümesi mümkün değildir. Bu her dil için geçerli olan bir gerçektir. Ayrıca mana kayıpları ve yanlış mealler verilebilir.

Meselâ, “Bilin ki, mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer fitnedir…” (Enfal Suresi, 28.) “Fitne” kelimesinin Türkçe karşılığı “azdırma, baştan çıkarma, fesat, karıştırıcı” demektir. (Şemsettin Sami, Kamusi Türkî) Peki, çoluk-çocuğu, malları, herşeyi ikram eden Kerim-i Mutlak olan Allah değil mi? Evlenmeyi, çalışmayı emreden ayet ve hadisler değil mi? Eğer çoluk-çocuk fitne ise, Peygamberimiz (asm), sahabe-i kiram niçin evlenmiştir? İşte sadece meal ve tercümeyi okuyan böyle şüphe ve vesveselere düşebilir.

Oysa, Arapça’da “fitne” kelimesinin esas anlamı “sınamak” (Asım Efendi, Kamûs Tecümesi), yani, deneme, imtihan (hayır veya şerle) sınamadır. (Lisânü’l’Arab) Açıkça görülüyor ki, “fitne” kelimesinin Türkçe’de kullanıldığı anlam, Arapça’daki esas anlamından çok farklıdır.

Mesela, “âyet”, Arapça sözlükte birçok anlama gelir: Açık alamet, nişan, şifre sembol, bir başka şeye işaret eden şey, ibret, ders veren, delil, kesin bilgi ve gerçek ifade eden şey… Bunların yanında cemaat, topluluk, yüksek bina, yapı, şahıs, siluet, karaltı, anlamları da vardır. Kur’an’da ayrıca, insan üstü oldukları için Allah’ın varlığını olağan dışı olaylar, mucizeler ve azap. Ve Kur’an-ı Kerim cümleleri. Allah’ın birliğine şahidlik eden bütün maddi olgular, simgeler.

Ayrıca Kur’ân, İlâhî bir kelâm olduğu için, sûrelerin başındaki “huruf-u mukattaa” gibi İlâhî şifreleri de vardır. Meâl, hiçbir zaman onlardan mânâ vermez, veremez. Zira, “Harf ilmi âlimleri (Arap dil bilimcileri bilginleri ve edebiyatçıları), Kur’ân’ın herbir harfinden bir sayfa kadar eser meydana getirdiklerini söylerler.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 407) Meal, tercümede bunlardan biri tercih edilir, bir anlamı da parantez içine konur. Nasıl ki, “ev, okul, cami” kelimeleri içinde yapısı, odaları, bölümleri, fonksiyonları, eşyaları adedince binlerce mana varsa, “âyet” kelimesinin içinde de yukarıdaki ve işaret ettiği binlerce manaları var. Bu mânâlar ancak ve kısmen tefsir ile ortaya çıkarılabilir.

