Cumhurbaşkanı helâllik istiyor, ne yapalım?

Cumhurbaşkanı, yöneticiler, siyasetçilerin bile bile yaptıkları yanlışları affedebilir, helâl edebilir miyiz? Hak ihlâli, insanı dünyada da perişan ettiği gibi, bütün hayırlı ibadet ve amelleri de götürür, ahiretini de berbat eder!

Halkın haklarını Hak verir, sınırlarını Hak tayin eder. Mülkün Sahibi O’dur! Mülkünde de istediği gibi tasarruf eder. (Fesübhanellah! Biz malımız, mülkümüzde istediğimiz gibi tasarruf edebilirsek Malike’l mülk olan Allah mülkünde istediği gibi tasarruf etme hakkına sahip değil mi?!)

İslâmiyette iki türlü hak vardır: 1- Allah hakkı, 2- Kul hakkı.

Allah kendi hakkını affeder, ama, insan haklarını ihlâl edenleri asla! İşte bunu beyan eden İlâhî ferman: “Zulmedenleri Allah affetmez ve onlara bir yol da göstermez.” (Nisa Sûresi, 4/168) Meali, “Zerre kadar da olsa yapılan her hayır ve şerrin hesabı görülecektir.” (Zilzâl Sûresi, 7-8) şeklinde olan bu âyetler, bizi sevindirirken bir taraftan da titretmelidir.

Allah bir hadis-i kudside, “Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin affederim, ancak kul hakkı ile gelmeyin” buyurmuyor mu?

“Müslüman kardeşinin malına veya şeref ve namusuna yönelik günah işleyen kimse altın ve gümüşün bulunmadığı gün gelmeden önce ondan helâllik dilesin” (Müsned, II, 435, 506; Buhârî, Rikāk, 48, Mezâlim, 10)

Bir mü’min kendisine yapılan bir haksızlığı affetmesi fazilettir. Ama, başkalarına yapılan zulümlere, “Oh olsun” demek cinayettir:

“Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur.” (B. Said Nursî, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 167)

Safderunlar dehşetli cânileri affeder, dehşetli haksızlıklar yapar: “Bu asırdaki Müslümanların fevkalâde safderûnluğu, dehşetli cânileri cömertçe affettirir. Bir tek güzelliği, iyiliği, binler kötülüğü işleyen ve binler mânevî ve maddî insan hakkını mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çıkar. (...) Böylece, ekseriyetin hatâsına bağlı olarak gelen genel musîbetin, felâketin devamına ve belki şiddetlenmesine İlâhî kadere fetvâ verirler. ‘Biz buna müstehakız’ derler.” (Kastamonu Lâhikası, s. 49)