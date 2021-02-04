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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Daha çok hizmet için ne yapmalı?

Ali FERŞADOĞLU
04 Şubat 2021, Perşembe
15 Temmuz 2016 sonrası görevinden alınan ve ardından bir müddet hapse atılan uzman bir doktor nasıl daha çok koşuşturup hizmet edebileceğini soruyor. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz.

Öncelikle şunu ortaya koyalım: 

Ülkemizin yaşadığı -daha doğrusu iktidarın yaşattığı- bu elim hadisenin Risale-i Nur’a göre teşhisi şöyledir: 

“Hem zındıka, nifak hâsiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip, sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faydasız boynunda kalır.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, s. 155) 

İkincisi, oyun devam edecek! Zira, “Şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 32) 

O halde Risale-i Nur’u okuyarak bu ve benzeri oyun, desise, tuzak, hileleri akim, yani sonuçsuz bırakmak, çelmek ve savrulmalardan kurtulmak mecburiyeti ve mükellefiyetindeyiz.  

“Nerede, hangi ekol, grup veya camiada daha çok koşabilirsiniz” meselesine gelince; gayet tabi ki, az çok çevreyi tanıdığınıza göre, takdiri sizindir.  

Size bir tavsiyem, Yeni Asya’yı daha derinlemesine ve çok yönlü tanımaya çalışmanız.  

Ancak, ne olursa olsun, nerede olursanız olunuz, “Risaleleri elinden geldiğince okuyarak” değil, bütün ruhunuzla ona yönelmeli, çok, çok okumalı, müzakere mütalâa etmelisiniz. 

Çünkü, “Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin iman, ibadet, ahlâk, ukubat, içtimaî, siyasî ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotları ve bu zamanın dersi Risale-i Nur’dur.”  

Çünkü, “Bütün sorularınızın cevabını orada bulacaksınız.” 

Çünkü, “Bütün hastalıklarınızın teşhis ve tedavi formüllerini oradan öğreneceksiniz.” 

Çünkü, “Her müşkülünüzün/ probleminizin çözümünü bulacaksınız.” 

Ve Çünkü, “Allah için daha çok koşuşturmanın enerjisi, lezzet ve zevkini Risale-i Nur’dan alacaksınız.” 

Bunlar mübalâğa falan olmadığını, okuyan, inceleyen her akıl, insaf ve iz’an sahibi taktir eder ve ediyor.

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