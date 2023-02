Demokrasi, afetlerin tahribatını aza indirir!

Kimi içinden, kimi dışından, “Böyle hüküm ve başlık mı olur?” diyebilir; ama, gerçek bu! Buna nasıl vardığımızı Risâle-i Nur mihengine vurarak anlatmaya çalışalım:

Hürriyet; meşru hareketlerinde şahane serbest olmaktır. Başta din, vicdan, fikir, konuşma, seçme-seçmeme vs., serbestisidir.

Meşrutiyet (demokrasi) ise, halkın istediğini seçip kendi kendisini idare etmesidir. “Meşrûtiyet-i meşrûâ ‘İşlerde onlarla istişare et. (Al-i İmrân Suresi, 159) ”Onların (Müslümanların) aralarındaki işleri istişare iledir.’ (Şura Suresi, 38., mealindeki) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir.” (bknz., Münazarat, s. 23.)

“Hürriyetin en geniş şekli cumhuriyettir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 204.) “Cumhuriyet ki, (Haşiye: O zaman Meşrûtiyet; şimdi o kelime yerine Cumhuriyet konulmuş.) adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 65.) Hepsi aynı manadaki mefhumlardır…

Şimdi “Demokrasi, deprem ve sair afetlerin tahribatını çok çok aza indirir!” hükmüne bakalım: Demokrasi tüm müesseselerinde kemaliyle işletilirse adalet, hukukun üstünlüğü; meclis, şura, meşveret, şeffaflık, kontrol mekanizmaları -parlamento, Sayıştay, Danıştay...-, işi ehline vermek vardır. Bunların olduğu yerde de güven... O zaman herkes işini kurala göre yapar. Yapmayan seçimle gider veya yapamayan seçilmeyeceğini bilir; düzgün çalışır.

“Hakikî, samimî bir ittifakta (meşverette) herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.” (Lem’alar, s. 165.) O zaman yanlışlar, hatalar da asgariye iner. On kişi çalışmalarını birleştirip taksim-i a’mâl (iş bölümü) yapsa, 30.000 (herbiri 300) iğne üretir. (bknz., Age, s. 169.) Demokrasilerde tek karar verici, tek iğne ustası yok; yüzlerce, hatta milyonlarca vardır!

Demokrasi meşveret, katılım, kollektif şuur ve birlikte harekettir. Adil toplanan vergi, yatırıma gider ve âdil gelir dağılımı olur. Şeffaflık olan yerde ihale dahil sair yolsuzluk, rüşvet ortadan kalkar. “Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Münâzarât, s. 39.)

O zaman gelişme, ilerleme, zenginlik olur; depreme dayanıklı, sağlam mesken, bina yapan fabrikalar gelir. ABD, Japonya’da 7.8 şiddetinde depremlerde ölüm, hasar, yıkımın çok az olmasının sırrı bu değil mi?