Demokrasiye niçin küfür rejimi diyorlar?

Bir kardeşimiz, “Üstadımızın ‘Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, şeriatı -hâşâ ve kellâ- istibdada müsait zannettiklerinden, nihayet derecede kalben üzülmüştüm.

Onların zannını tekzip etmek için, Meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışladım.’ (Beyanat ve Tenvirler, Enstitü/internet, s. 63.) şeklindeki cümlelerin açılımı nedir?

Avrupa medeniyeti, İslam toplumlarının cahilliği, taassubu ve bağnazlığından faydalanarak Şeriatı, İslamiyeti müstebit, baskıcı, otokratik ve dayatmacı bir yönetimi öngörüyor, gibi göstermeye çalışıyor. Hz. Bediüzzaman, Avrupa’nın bu sinsi tavrına karşı İslam ve şeriat adına meşrutiyeti (adalet, meşveret ve hukukun üstünlüğünü esas alan cumhuriyeti, demokrasiyi) alkışlamış ve Müslümanları bu yönetim biçimine sahip çıkmaya davet etmiştir.

Meşrutiyet, bugünkü ifadesi ile demokrasi, cumhuriyet; dört hak mezhebin tasdik ile kabul ettiği veya izin verdiği meşru bir yönetim şeklidir. Ne var ki, avam, halk ve müfrit muhafazakarlar yeni şeylere karşı ürkek ve çekingen davrandığından ona cephe alır. Buna meydan vermemek için meşrutiyet-i meşrua (şer’i meşrutiyet, cumhuriyet) denilmeli ki, insanlar bu rejime “küfür rejimi, dinsiz ve gavur icadı” deyip ürküp yabani kalmasın.

Onları meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasiye ünsiyet ettirmek için meşru ve helal olduğunun ortaya koymak gerekir. Bediüzzaman’a, “Bâzı adam, ’meşrutiyet Şeriata muhâliftir’ (aykırıdır) diyor?” sualine, “Rûh-u meşrûtiyet (meşrutiyetin, cumhuriyetin ruhu, özü), şeriattandır; hayatı da ondandır. Fakat ilcâ-i zarûretle (zaruretlerin gereği) teferruat olabilir, muvakkaten muhâlif düşsün. Hem de her ne hâl ki, meşrûtiyet zamanında vücuda gelir! Meşrûtiyetten neş’et etmesi lâzım gelmez. Hem de hangi şey vardır ki, her cihetle şeriata muvâfık (uygun) olsun; hangi adam var ki, bütün ahvâli şeriata mutâbık olsun? Öyle ise şahs-ı mânevî olan hükûmet dahi mâsum olamaz; ancak Eflâtûn-i İlâhînin (görüşlerinin İlahi kaynağa dayandığı Platon’un) medîne-i fâzıla-i hayaliyesinde (hayali fazilet şehrinde) mâsum olabilir. Lâkin, meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Münâzârât, s. 38.)

Demokraside bazı olumsuzluklar varsa da, yolları, sorgulama, şeffaflık ve kontrol mekanizmaları bulunduğundan suistimallerin kapıları çoğunlukla kapalıdır. Onun için, “Meşrutiyeti, meşruiyet (halkın ekseriyetinin seçtiği merkezi devlet yönetimi) ünvanı ile telâkki ve telkin ediniz. Tâ yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat, pis eliyle o mübareği ağrazına siper etmekle lekedar etmesin.” (Beyanat ve Tenvirler, Enstitü/internet, s. 64.)