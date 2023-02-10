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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Demokrasiyi yerleştirmezsek daha beter yıkım gelmez mi?!

Ali FERŞADOĞLU
10 Şubat 2023, Cuma
Kahramanmaraş depremi, maddi-manevi çok büyük yıkımlara sebep oldu. Tekrar ölenlere rahmet-imanlıları şehid-i manevidir-kalanlara sağlık ve sabr-ı cemil ihsan etsin.

Eğer meşrutiyeti (demokrasiyi) yani, adaleti, hukukun üstünlüğünü, meclisi, şurayı, meşvereti, şeffaflığı, sorgulamayı, ihya edemezsek; deprem, sel, kuraklık ve sair afat ve musibetlerin yıkımları çok daha vahim olabilir! Ve bu, “senin partim, benim partim!” meselesi olmaktan çıktı. Hissi değil, akıl ve vicdanımızla düşünüp muhakeme edelim:

Eğer demokrasiyi ihya edip seçtiklerimizi takip ile kontrol edemezsek işte her zaman böyle felaket sonuçlarla karşı karşıya kalmaz mıyız? Zira, sisteminin temel müessesesi, unsuru şüphesiz halkın hükümranlık yetkisini kullanan hür ve bağımsız Şûra, Meclis, Parlamentodur. Kanun çıkarma ve kural koyma yetkisinden sonra gelen ve en önemli işi, fonksiyonu idari mekanizmayı, yani, iktidarı, hükümeti, kamuyu ve ülkeyi kontrol etmek; yani, icra organı iktidarın halkın istek ve beklentileri ve adaletle hareket etmesini sağlamaktır.

Eğer meclis, parlamento etkisiz ve yetkisiz halle getirilirse, etki ve yetki bir kişide toplanırsa, bir kişi hangi işleri nasıl düşünecek ve nasıl sonuçlandıracak!? Örnek ister misiniz? İşte Türkiye; sosyal, siyasi, ekonomik kriz ve kaos ucube cumhurbaşkanlığı sisteminden-daha doğrusu sistemsizliğinden-çıkmadı mı? 

Eğer kontrol ve şeffaflık yoksa; o dediğimiz vergiler çar-çur edilmez mi? Toplanan deprem vergileri ne durumda? İhaleler kime veriliyor, akrabalara mı, yandaşlara mı, ehline ve hak edene mi? Kaçırılan vergiler hizmetlere, üretime, adil bir dağıtım ve tüketime gitmeyecek mi? Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, suistimaller engellenmeyecek mi?

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, “Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi” diyor. Çünkü istibdat, baskı keyfi muameleler var. “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır. (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.) “Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Münâzarât, s. 39.)

Tekrar ölenlere rahmet-imanlı olanlar şehid-i manevi oldu zaten-kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet ve sabr-ı cemil ihsan etsin ve milletçe gözümü açsın!

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