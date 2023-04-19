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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Demokratlara nokta-i istinad olmak

Ali FERŞADOĞLU
19 Nisan 2023, Çarşamba
“Hak, hürriyet, adalet, meşveret, meşrutiyet/demokrasi” insanlığın ortak paydasıdır.

Birçok âlim ve fikir ehli, “Hürriyet kâfirlere mahsustur” derken Bediüzzaman, “Hürriyet, Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir. Çünkü, o îmanın özelliğidir.” (Beyanat ve Tenvirler, Enstitü/internet, s. 42.), “Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.” (Emirdağ Lahikası, s. 18.) diyerek ekmekten daha önemli olduğunu vurgular ve uğrunda destansı mücadelesiyle fiilen gösterir.

İstibdadın, zulüm ve tahakküm, meşrutiyetin, adalet ve Şeriat olduğuna da dikkat çekerek, “Peygambere tabi olmayıp zulmedenler, padişah da olsalar haydutturlar.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.) diyebilme dirayet ve cesaretini ortaya koyabilmiş alim bir kahraman. “Bâzı adamlar meşrutiyet/demokrasi ’Şeriata aykırıdır ve küfür rejimidir” diye demokrasiye karşı gelirken Bediüzzaman, “Rûh-u meşrutiyet (demokrasinin ruhu, özü), şeriattandır; hayatı da ondandır.” (Münazarat, s. 38.) der ve “İşte, meşrutiyet ‘işleri ashabınla meşveretle yürüt.’ (Al-i İmran Suresi, 159.), “Onlar aralarındaki işleri istişare ile yürütürler.” (Şura Suresi, 38. mealindeki) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir.” (Age., s. 23.) diye Kur’an’i referans gösterir.

“Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir; siz dahi hâkim oldunuz. Umum akvâmın sebeb-i saadetidir (bütün milletlerin, toplulukların mutluluk sebebidir)... Bütün eşvâk ve hissiyât-ı âliyeyi (şevkleri ve ulvi, yüce duyguları) uyandırır; uyku bes (yok), siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. İslâmiyetin bahtını, Asya’nın tâliini açacaktır. Size müjde. Bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder. Milletin bekâsıyla ibkâ edecek; siz daha me’yus olmayınız.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 47.) değerlendirmesinde bulunarak millet ile devletin bekası, şahıslarla değil, hürriyet, demokrasi ile mümkün olacağını ifade eder. Cumhuriyeti de şöyle tarif eder:

“Hürriyetin en geniş şekli cumhuriyettir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 204.) “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten (gücün hukukun emrinde olması ve kanununla sınırlanmasından) ibarettir.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 65.) Öte yandan, “Demokratlar Nurcular ile müttefiktir… Nurcular Demokratlara bir nokta-i istinaddır.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 200-202.) “Demokratlara, ‘yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinat olur.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 140.) direktifiyle Demokratlara (Millet İttifakı’na) destek dersi verir.

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