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2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Deprem için koştuk; ya evlatlarımız için?

Ali FERŞADOĞLU
02 Mart 2023, Perşembe
Bediüzzaman, 1910 yazında hürriyeti, meşrutiyeti ders vermek için Şark vilayetleri gezisine çıkar.

Bir seferinde, Ş.Urfa Yusuf Paşa Camii bahçesindeki büyük bir topluluğa hitabında bir çiftçiyle aralarında geçen diyaloğu aktarır. Bir çiftçiye ziraatın durumunu sorar. Çiftçi, “Ağamız (veya aşiret reisi) bilir” cevabını verir. Bunun üzerine Bediüzzaman, ona, “Ben de senin ağanın cebinde olan aklınla konuşurum” der. Ardından ona, her şeyi ağaya havale etmemesi gerektiğini anlatır.” (bknz., Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursî, 1974 Baskı, s. 11.)

Ve ilerleme, gelişmenin kendi ellerinde olduğunu vurgular: “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse, şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım…” (Münâzârât, s. 104.)

Deprem var; koştuk. Aynı zamanda ve her zaman karşımızda müthiş bir yangın var. “Alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor…” (Asa-yı Musa, s. 250.) Hep birlikte o yangını söndürmeye, îmanımızı kurtarmaya âdeta seferber olmalıyız! Çoluk-çocuk, akraba, komşu, milletimiz ve tüm insanlığı Deccalizm/Süfyanizm ve kolları “ifsat, ahlaksızlık komitelerinin” güdümündeki tv ve sosyal medyanın çıkardığı yangınlar kasıp kavuruyor! Kayıtsız, duyarsız, iktidar itfaiyecilerine itimat edip seyredip bekleyemeyiz! Zira, Peygamberimiz (asm) buyurmuş: “Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Âmir memurlarının çobanıdır. Erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz idâre ettiklerinizden sorumlusunuz.” (Buhârî, Cum`a 11, vd.)

Eğer çoban biz isek, işi iktidara havale edip bekleyemeyiz. Bediüzzaman bu hadis-i şeriften şu manaları da çıkarır: “Başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs eder. Size bir misal söyleyeceğim: Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi herbiriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini bilmekle nevm-i gafleti terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla, hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir? Acaba  Mâmehurân  hırsızlarını tevbekâr ve sofî eden şu sır değil midir?” (Münâzarât, internet, s. 45)

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