Depreme hazırlık: Tedbir ve tekbir

Depreme maruz kalmış olarak 1-7 Mart Deprem Haftasında dünyanın en tesirli deprem kuşakları üzerinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın depreme karşı hazırlıklı olmasının en önemli şartı şunu bilmektir:

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şûrâ Suresi, 30.) Yani, isyan, günah, zulüm, şükürsüzlük ve tedbirsizlik yüzündendir.

Ve şunu da unutmayalım: “Kadîr-i Zülcelâl, herbir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor.” (Sözler, s. 159.) Mesajlarımızı yazılı, sözlü, kimi zaman mimiklerle kaşlarımızı çatarak, kimi zaman kafamızı sallayarak, kimi zaman omuz silkerek veririz. Mesaj alınmadığında zecri tedbirlere baş vururuz. Dünya ve unsurlar da kaşlarını çatarak, omuz silkerek bize mesaj veriyor:

Başımıza “gelen zulüm ve musibetlerin altında kaderin adaleti var… Kader, senin gizli hatalarına binaen, o musibet eliyle seni terbiye ediyor.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 173.)

Bir kısmı keffâretü’z-zünubdur. (Günahlarımıza keffarettir, temizlemeye sebeptir.)

“Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir…” (İnanan, inanmayan herkesi besleyen Rahman’ın ihtarı, ikazıdır. Yanlış gidiyor ve yanlış yapıyorsunuz; sayısız nimet-i İlahiyeye nankörlük ediyor; şükretmiyor, isyan ediyorsunuz; masum ve mazlumlara zulmediyorsunuz; hırsızlık, yolsuzluk yapıyor, rüşvet, faiz ve vergileri yiyorsunuz, gelirleri adil dağıtmıyorsunuz!)

“Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.” (Lem’alar, s. 18.) Hakiki Müsebbibu’l-Esbab olan Allah’ı bırakıp sebep ve yöneticileri rab ilan ettik! İşte taptıklarımız ve yaptıklarımızın sonucu!

“Dünyada, nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gàyesiz göremezsin; nasıl, sen nizamsız, gàyesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vâkıalar olan şu hâdisât-ı kevniye, tesadüf oyuncağı değiller… Nasıl oluyor ki, küre-i arzın benîâdem’den, bâhusus ehl-i imândan beğenmediği bir kısım etvâr-ı gafletin sıklet-i mâneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi mevtâlûd hâdisât-ı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi gàyesiz, tesadüfî zannederek bütün musîbetzedelerin elîm zâyiâtını bedelsiz, hebâen mensur gösterip, müthiş bir yeise atarlar. Hem, büyük bir hatâ, hem büyük bir zulüm ederler. Belki, öyle hâdiseler, bir Hakîm-i Rahîmin emriyle ehl-i imânın fânî malını sadaka hükmüne çevirip, ibkà etmektir ve küfrân-ı nimetten gelen günahlara kefârettir. (Sözler, s. 157.)

Ateşi, suyu da yaratan Allah’tır. Sel ve yangınlar tedbirsizlikten çıkar. Depremin de iki asıl hazırlık safhası var: Tedbir ve tekbir!.. Tedbir almayan, aldırmayan yakar ve yanar!