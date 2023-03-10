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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Depremi isyanlarımız tetikledi!

Ali FERŞADOĞLU
10 Mart 2023, Cuma
Bu bir tabiat, fizik, kimya, etki-tepki kanunudur: Maddi kirli hava maneviyatı, güzel manevi hava maddiyatı etkiler. Karbondioksit ve oksijen; kara bulutların havanın kararmasına, gök gürlemesine; gün-güneşlik hava iyi duygulara sebep olduğu gibi…

Sadece “okumak” bile havayı aşılar ve rahmetin celbine vesile olur. Ki, “Hava unsurunun yüksek ve ehemmiyetli bir vazifesi “Güzel, nezîh söz ancak O’na yükselir; iyi-yararlı amel de o sözü yükseltir.” (Fatır Suresi, 10.) âyetinin sırrıyla güzel ve mânidar ve imanî ve hakikatli kelimelerin kalem-i kaderin istinsahıyla ve izn-i İlâhî ile intişar etmesiyle, bütün küre-i havadaki melâike ve ruhanîlere işittirmek ve Arş-ı Âzam tarafına sevk etmek için, kudret-i İlâhî kaleminin mütebeddil bir sayfası olmaktır. Madem havanın kudsî vazifesinin, hikmet-i hilkatinin en mühimmi budur. (Şuâlar, s. 307.) Kur’an hakikatleri, Esma-i Hüsna zikri, okumak, fikir, tefekkür, dua, şükür, tevbe-i istiğfar da havayı pozitif aşılar. Ruh ve beden, mana ve madde beraberliği var. Fakat, bedenimizi ruh, maddeyi mana yönetir. Bu kanun gereğince zulüm, günah, isyan havayı kötü aşılar.

Son senelerde özellikle iktidar sarhoşu bazı dindarlar da anne-baba, çocuk eş, işçi, masumların haklarını çiğneme; gayr-i meşru giyim-kuşama; cinsiyet değiştirme çabaları; keyfi ve zevki boşanmalar; rüşvet, yolsuzluk ve hırsızlık; helal-haram sınırının taşırılması; deizme, feminizme kayma; masum bebek, çocuk, kadın, hasta, kadın, ihtiyarları hapse tıkayıp işkence etmekle hava çok kötü aşılandı; yer zehirlendi! “Mer’ayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musâb olan bir koyun…” gibi bize de deprem taşı atıldı! (Mesnevi-i Nûriye, s. 102.)

Demek ki, depremi “HAARP projesi” değil; bizim olumsuz hallerimiz tetikledi! Deprem, sel, yangın, kuraklık vs., yerkürenin yaka ve omuz silkmesidir! Zira, “Rabbin ona konuşmasını emretmiştir.” (Zilzâl Sûresi, 5.) “Şu sûre katiyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor…” (Sözler, s. 158.)

Yerkürenin beden dilinin mesajlarını doğru okumak ve almak gerekir! Zira, “Zelzele gibi vâkıalar olan şu hâdisât-ı kevniye, tesadüf oyuncağı değiller… Küre-i arzın benîâdemden, bâhusus ehl-i imândan beğenmediği bir kısım etvâr-ı gafletin sıklet-i mâneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi Hâşiye mevtâlûd hâdisât-ı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi gàyesiz, tesadüfî...” (Sözler, s. 157.) değildir!

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