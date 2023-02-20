Depremin mesajlarını görmek

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı): 16 Şubat 2023 itibariyle K.Maraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin vefat etti. (AA, 17 Şubat 2023) Yüz milyarlarca lira maddi zarar. Hiç şüphesiz birinci derecede müsebbibi müstebit, tahakkümcü, tek adamcı (25 senesi belediyeler, 20 yılı yönetimdeki) iktidar olur.

“Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Münazarat, s. 74.) hakikatince sorgulamalı:

Deprem yönetmeliği niçin işletilemedi, “yapı denetimi” niye yok? Kimler rüşvetle kanunları delmiş? İhale kanunu neden 191 sefer değiştirilmiş? Niçin müteahhit, belediyeler, mimarlar kontrol edilmemiş? Toplanan 100 milyar lira deprem vergisi nerede? Sair vergiler ve 128 milyar? İş adamlarına aktarılan 400 milyar dolara ne oldu?

Şimdi paha biçilemez canlarla birlikte rantçı, çıkarcı, rüşvetçi, kayırmacı, müstebit, tek adamcı sistem de göçük altında! Geleceği kesin depremlerden ancak hürriyet, meşrutiyet (demokrasi), cumhuriyet (ki, adâlet ve meşveret, ortak akıl, ortak şuur, ortak çalışma, ekseriyetin görüşüne ittiba) ve kanunda inhisar-ı kuvvetle (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 65.) kurtarabilir! Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan “yasama, yürütme ve yargı” güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. Yasama; kanun, kural koyar. Yürütme; kanunları, kuralları uygular. Yargı; yasama ve yürütme organlarının icraatlarını Anayasaya ve hukuka uygunluğunu kontrol eder. Demokrasilerde “yasama ve yürütme”yi meclis, parlamento, onları da yargı organları, adalet mekanizması, bağımsız mahkemeler kontrol eder.

Unutmayalım, Bediüzzaman’ın veciz ifadesiyle, “Meşrutiyet ile suistimalâtın ekser yolları münsed (kapalı) istibdatta ise açıktır.” (Münâzârât, 39) Nasıl ki, dindar, seküler, sağcı, solcu, STK, tüm siyasi partiler, yani her fikirdeki insanlar âdeta bir yardım teşkilatı gibi maddi-manevi seferber oldukları gibi meşrutiyet, demokrasi için de topyekün seferber olmalıyız. Zira, “Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir… Umum akvamın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvak ve hissiyât-ı âliyeyi (şevk ve ulvi duyguları) uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz. İslâmiyetin bahtını, Asya’nın taliini açacaktır. Size müjde.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 47.)