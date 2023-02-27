Depremin müsebbiblerinden biri de 28 Şubat’tır

1997’de yapılan 28 Şubat darbe-i zalimanesi ve münafıkanesi nerede, “6 Şubat 1923 K.Maraş merkezli depremi nerede ki, böyle başlık attınız, diye sual edebilirsiniz.

Aslında depremin en büyük müsebbipleri bütün darbelerdir! Bu ne demektir?

28 Şubat da dehşetli bir darbe idi. Darbe ise, istibdatın en dehşetlilerindendir. İstibdat nedir? Arapça kökenli olan istibdat kelimesi, “başına buyrukluk, kural tanımazlık” anlamına gelir. Istılahı terim olarak, “Tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen ve hürriyetin bulunmadığı tek adam veya zümre yönetimidir.” İstibdatın da “tam, yarım, hafif” şekilleri olabilir. Bediüzzaman ise istibdadı bütün boyutlarıyla tarif eder:

“İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gayet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.” (ESDE, Münazarat, s. 159-160)

Yani, istibdat, zorla, baskıyla yönetmek; hukuka, kanuna göre değil, keyfi hareket etmek; güce dayanarak zorla iş yaptırmak; tek görüş, tek düşüncedir. Suistimalat yani, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, çarpma, çırpma, zimmetine geçirme; zulüm, haksızlık, adaletsizlikle zulmün temeli; insanlığı sefil ederek mahveder; İslam alemini de zehirler…

İşte 28 Şubat istibdadı dahil, hepsi bunları yapmış; acemi, “dinde hassas muhakeme-i akliye ve siyasiyede nakıs”, müstebit, “siyasal dindar AKP”yi iktidar yapmış, tüm yetkileri tek kişinin eline vermiş ve istediği gibi yönlendirmiş. Eğer darbeler olmasaydı, “hak ve hürriyetler, adalet, barış, demokrasi ve refah medeniyeti projesi” AB’ne girecektik. “Bazı rüesa (reisler, ağalar, patronlar) ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar (gayretkeş, hamiyetli görünmeye çalışan, fedakârlık taslayan) veya velayeti dava eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihler...” (Münazarat, s. 55.) işbaşına gelmeyecek, “Reisler mallarımızı ceplerine indiremeyecek, akıllarımızı da bizden alıp veya dimağımızda hapsetmeyeceklerdi!” (bknz, Tarihçe-i Hayat, s. 77.) Her şey ilim ve hukuka göre yapılacak; “şeffaflık, sorgulama” olacak; imar affı ile betonlardan tabutlar yapılmayacaktı!

