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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Ders almazsak daha beteri gelmeyecek mi?

Ali FERŞADOĞLU
17 Ağustos 2021, Salı
Kur’ân “yeryüzünü dolaşıp ders ve ibret almaya” da dâvet eder: “Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın.” (Rum Sûresi, 42)

Ad kavmi, peygamberlerini yalanladı. Bunun üzerine kendilerini dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü çöke kaldılar: “Ad ve Semûd kavimlerini de helâk ettik. Bu, onların (harap olmuş) yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.” (Ankebut Sûresi, 29/37-38) 

Onlar verilen nimetlere nankörlük etmeleri ve peygamberi yalanlamaları sebebiyle helâk edilmişlerdir. Yeryüzünü dolaşamazsak da tarih şimendiferine binip onların sonlarına bakabiliriz: Ad kavminin helâkinin ardından Semud kavmi Hicr bölgesinde yaşamaya başlar. Onlar da pek çok nimete nail olmuşlar. Görülmemiş bolluk ve refah içinde ve uzun ömürlü bir hayat sürmüşler.  

Ne var ki, zamanla haktan sapmışlar, şirke düşmüşler. Allah onlara Salih aleyhisselâmı peygamber olarak gönderir. Onlara çeşitli mu’cizeler gösterdi, nasihatler etti. Ancak kavmi onu dinlemediği gibi yalanladı da. Kendilerine mu’cize olarak verilen ve sakın dokunmayın denilen dişi deveyi öldürürler. Bunun üzerine Salih (as) ve iman edenler dışında Semud kavmi şiddetli bir gök gürültüsüyle helâk edildiler.  

Helâk edildiği bildirilen bir diğer toplum da eski Mısır Firavunu ve ona tabi olanlar. Mısır kralları olan firavunlar İsrail oğullarını esir gibi ağır ve meşakkatli işlerde çalıştırmışlardır.  

“Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı.” (Kasas Sûresi, 28/3-4) 

Hz. Mûsâ Mısır halkı ve İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilir. Onları tevhide çağırır ve zulmetmeyi bırakmalarını ister. Fakat azdıkça azarlar. Nihayet Musa (as) örgütlediği İsrailoğullarını kaçırır. Firavun ve askerleri onları deniz kıyısında yakalar… Dehşetli bir an…  

“Mûsâ’ya, ‘asan ile denize vur’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Mûsâ’yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk.” (Şuâra Sûresi, 26/63, 66)

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  • Halil İbrahim Karahan

    17.8.2021 00:20:18

    Allah razı olsun

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