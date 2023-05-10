Desteğinizi sürdürecek misiniz?

AKP’nin uyguladığı eğitim, Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kapitalizm ve Kemalizm dizayn etmiş, kurgulamış!

Kemalizmin (eski CHP’nin) ilke ve uygulamalarında hürriyet, demokrasi, “Adâlet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibaret” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 65.) olan hakiki cumhuriyet yok; istibdat vardır. İstibdat nedir?

“Tek yöneticinin toplumu baskı altında idaresine dayanan düzen, baskıcılık, hak ve hürriyetlerin bulunmadığı tek adam veya zümre yönetimi. Tek adamın mutlak hâkim olarak ve keyfine göre hükmederek idâre etmesi usûlü, keyfe, zora ve baskıya dayanan yönetim biçimi, despotizm.” İstibdat, “Keyfi idare sistemi, idarede tazyik ve baskı’ olarak tanımlanır.” (Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 2002, s. 454.) İslam siyaset anlayışında istibdat, “yöneticinin iktidarı ehl-i hall ve’l-akdin (seçme ve azletme yetkisi olanların) kararı olmadan ve bey’at gerçekleşmeden güçle zor kullanarak ele geçirmesi, İslam’ın öngördüğü temel yönetim ilkelerinden meşverete, nasihate yer vermemesi’ şeklinde tarif edilir.” (İsmail Kara, İslamcıların Siyasi Görüşleri, İstanbul, 1994., s. 125.)

Bunun en kapsamlı tarifini Bediüzzaman yapar: “İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan… istibdattır.” (Münazarat, Enst./inter, s. 22.)

Kemalizm (ve eski CHP’nin) ilkelerinde demokrasi yok, “riyaset-i şahsiye/tek adam” vardır. Konuşma, yazma, sorgulama, şeffaflık isteme hürriyeti yoktur. “Riyaset-i şahsiye”, kanun yapma ve yargı tek elde toplanmıştır. İşte AKP’nin uyguladığı Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak budur. O halde, bugünkü AKP, 1930-40’ların müstebit, tek adamcı CHP’sinin ta kendisi değil mi? Unutmayalım ki, “Tebeddül-ü esmâ ile hakaik tebeddül etmez.” (Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./inter., s. 40.) Yani, ismin değişmesiyle gerçek değişmez. O halde; aklı başında, insaf ve vicdan sahibi dindarlar, ‘Eski CHP olan AKP’ye desteğinizi buna rağmen sürdürecek misiniz?