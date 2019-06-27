"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Devletsiz, partisiz yaşanabilir, imansız, ibadetsiz yaşanamaz!

Ali FERŞADOĞLU
27 Haziran 2019, Perşembe
24 Haziran 2019 tarihli, “Devlet kurmak ne farz, ne vacip” başlıklı yazımızı okuyan “siyasal dindar/dindar siyasalcı” kardeşimiz aradı; “Ne yani devletsiz mi yaşayalım?” dedi. “O yazıdan direkt bunu mu çıkardın?” mukabil sualime karşılık, “Yok, ama, sanki bunu demek istiyorsun…” dedi bu sefer.

“Bence o yazıyı bir kez daha okumalısın!..” tavsiyesinde bulunup şu hususları da hatırlattık:

İnsan devletsiz yaşayabilir, ama, imansız yaşayamaz!

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin en büyük gayesi, hikmeti, “imtihan” olmak, dolayısıyla, “iman-ı billah, marifetullah ve muhabbetullahtır.”

Yoksa, “Dünyaya git, devlet kur, parti kur veya kurulan bir partide vazife al. İhalelere gir, zengin ol, saltanat sür!” denmemiştir.

Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesi olsa da, olmasa da, vefat ettiğinde kabirde Münker ve Nekir’in kendisine soracağı ilk sual, “Men Rabbüke/Senin Rabbin kimdir?” Yoksa, “Devletin ne, niçin devlet kurmadın?” diye sormayacaklardır!

Evet, devlet kurmak, iktidara gelmek, yönetici olmak, başkan seçilmek farz değil, vacip değil, Sünnet değil… Ama, kimi zaman da haram olur! Kimi zaman da haramlara sebep olur! Kimi zaman da Cehenneme istihkak kesbedilmiş olur!

Yeryüzünde nice Müslüman Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Arap kendi devletinde, memleketinde değil, ama, başka devletlerde, memleketlerde pekâlâ dinini yaşayabiliyor, işini yapabiliyor, dinine hizmet edebiliyor.

“Kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz.” (Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikâsı, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 311.)

İnsan devletsiz yaşar, ama imansız yaşayamaz! Müslüman, devletsiz yaşar, ama namazsız yaşayamaz! Müslüman, altı iman şartını özümsemeden, benimsemeden yaşayamaz. Müslüman 5 İslâm şartını yerine getirmeden yaşayamaz. Müslüman, Allah’ın emirlerini ifa, nehiylerinden sakınmadan yaşayamaz!

Ama, partisiz - pırtısız, başkan, müdür, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olmadan yaşayabilir!

Devlet kurmak, devlet için çalışmak farz değil, vacib değil!..

Ama, “İnsan medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükelleftir.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 137.)

Ve “emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker/iyi, doğru, hakkı anlatmak, yanlış, batıl, kötülükten men etmek kesinlikle farzdır.” (Lokman Sûresi’nin 17.) Adalet farzdır! Hizmet etmek farzdır! İlim, özellikle iman ilmini tahsil etmek farzdır! İstişare farzdır!

Buna benzer farzları, vacibleri bırakıp bütün vaktini, naktini, enerjisini, gücünü, himmetini kimi zaman haram olan “menfaat üzerine dönen canavar, yalancı, gaddar” siyasete harcamak eblehlik değil mi?

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin satılık değildir

    Haksız yere tutuklu çok insan var

    Madagaskar bağımsızlık gününde izdiham: En az 15 ölü ve çok sayıda yaralı var!

    İran'dan Trump'ın 'İran'ı yok ederiz' tehdidi hakkında açıklama

    Uzmanlar uyarıyor: Televizyon karşısında fazla oturmak riskli!
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Sıcaklarda ne yapmalı?

    Şikâyetler dikkate alınmıyor

    Türkiye'den Cemal Kaşıkçı çağrısı

    MEB mağdurlarından Cumhurbaşkanı’na çağrı: Sesimizi duyun

    Şehit Candan dualarla ebediyete uğurlandı...

    ''Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum''

    Rusya: Teslimata 'yüzde 99' hazırız

    Kritik süreçte kritik görüşme

    İngilizler oynayacak İstanbul kazanacak

    AKP’de kopuşlar başladı

    Callamard, Suudi Arabistan'ı işaret etti

    Ucuz et politikasının zararı 491 milyon lira

    “EYT’liler varlıklarını oylarıyla ispat ettiler"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız yere tutuklu çok insan var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmamoğlu niye kazandı?
    Ahmet BATTAL

    İniş bitti, çıkış başladı
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamber’in (asm) ümmeti hakkında en korktuğu şey nedir?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vesilenin neticesi: Demokrasi kazandı
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” yeniden gündemde
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Ömer’ler gelir mi? (1)
    Genel

    Filistin satılık değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.