Dijital hayat, online eğitim, dersler ve HKY

Sosyal ve teknik hayatın tamamı nerede ise dijitalleşti, mobilize oldu: İşler, ofisler, çalışanlar hızlı, masrafsız ve zahmetsiz olduğundan evlere taşındı büyük çapta. Olıne eğitim, ders, seminer, konferans, sohbet, paneller de…

Bediüzzaman, teknolojik harikaların da Peygamberler mu’cize ve ilham-ı İlahi eliyle insanlığa hediye edildiğini söyler: “Terakkiyât-ı beşeriyenin kısm-ı âzamı ve keşfiyatları… Havârık-ı medeniyet dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar-ı iftihar zannettikleri emirler, mânevî bir dua neticesidir.” (Mektubat, s. 290.)

Zaten küreselliğin, evrenselliğin geleceğini bir asır önce keşfetmişti: “Dünyamız küçülüp bir köy hükmüne geçmiştir... Şimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile, âlem bir şehr-i vahid hükmüne geçtiği gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile, ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.” (Muhakemat, s. 38.) O halde dijital hayatın avantajlarından istifade; dezavantajlarından korunmanın yollarını süratle bulmalıyız.

Öte yandan, artık Türkiye genelinde hanım hizmetlerinin de ortak koordinesi zamanı gelmedi mi? Dijital ortam, onlıne sistem; onları da ucuz, masrafsız, zahmetsiz, tehlikesiz bir araya getirip, hizmetlerini güvenle sürdürebilecekleri bir zemin değil mi?

Gayet tabii ki bu hususta da modelimiz Asr-ı Saadet. Hemşirelik, öğretmenlik, zabıtalık da yapan hanım sahabiler (radıyallahu anhümâ) sosyal hayatın içinde idi. Hz. Ömer (ra), bir kadın sahibiyi pazara kontrolör/zabıta olarak vazifelendirmişti. Ve buna benzer başka vazifeler de alan hanım sahabiler vardı. Yalnız Peygamber hanımları Ezvac-ı Tahirata (r.anha) evde kalmaları emri verilmişti özel kanun gibi, bu ayet yalnız onlara mahsustu. Onlar bu ayetin gereğini yerine getirirken, hanım sahabiler yukarıda zikrettiğimiz gibi sosyal hayatın içinde idi.

Keza, bugün de bakkal, manav, market, pazara, mağazalara alışverişe; okula, işe gidip meşru çerçevede çalışmalarında bir sakınca görülmüyor. Dijital ortamda, kamuya açık sosyal medyada iman, Kur’an dersi, sohbeti ve fikir alış-verişleri yapmaları neden caiz olmasın? Bu husus, Kur’an, Sünnet-i Seniyye ve içtihatlarla kesinlik kazanmadı mı? Bediüzzaman’ın içtihadı da bu yönde değil mi? “Hemşirelerim, mahremce bu sözümü size söylüyorum:

Maişet derdi için, serseri, ahlâksız, frenkmeşrep bir kocanın tahakkümü altına girmektense, fıtratınızdaki iktisat ve kanaatle, köylü mâsum kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları nevinden kendinizi idareye çalışınız, satmaya çalışmayınız.” (Lem’alar, Enstitü/internet, s. 204.) “Kadınların nafakalarını kendileri çıkarmak için çalışmaları” herhalde sosyal hayat ve kamu alanında olacaktır…

