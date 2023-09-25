Bediüzzaman; “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır.”1 diyerek hepimizi aile, tuzaklara karşı uyanık olmaya davet eder. İnsan, imtihan, hizmet olan yerde, sıkıntılar çıkar.

Unutmayalım, problemsiz bir dünya yok! “Muzır maniler” ve problemlerin nedir, kimler çıkarıyor?

Hücumat-ı Sitte’de, 1. Ve 2.’ci desiselerde “İçinize giren ehl-i dünyanın hafiye ve ehl-i dalâletin propagandacıları”na3 dikkat çekilir.

● “Herbir zamanın insî bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar, fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan el-hannas, altı hutuvatıyla âlem-i İslâmı ifsad için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri, fiilî propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarları buluyor.”4

● “Kat’î haber aldım ki, üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilâfıyla bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş. Hem metin Nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmet-i Nuriyeden vazgeçirmek” için çabalayanlar.”5

● “Ehl-i dünya cepheyi değiştirdi.” “Gizli düşmanlarımız iki plânı takip edip, biri beni ihanetlerle çürütmek, ikincisi mâbeynimize bir soğukluk vermek…”6 isterler.

Şu halde tedbir nedir? Bediüzzaman, ifsat edenlere karşı şu tedbirleri de tavsiye ediyor?

● “Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı…”7

● “Müteyakkız davranmak ve faaliyetlerini ziyadeleştirmek lazım geliyor… İhtiyatlı ve dikkatli olunuz.”9 “Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira, hakkın hatırı âlidir (yüksektir); hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı (mihenge vurmadan almayı) kabul etmem. Zira bir müfside (bozguncuya), bir dessasa (hilebaz tuzakçıya) hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete (sonuca) bakınız.”10

Dipnotlar:

1-Lem’alar, Enst./inter., s. 164.;

2-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 65.;

3-Mektubat, s. 403.;

4-ESDE, Hutuvat-ı Sitte, s. 449.;

5-Şuâlar, s. 430.;

6-Şuâlar, s. 444.;

7-Age., s. 289.;

9-Kastaonu Lahikası, s. 113.;

10-Münazarat, s. 49.