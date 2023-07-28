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28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Dikkat, yangında ilk kurtarılacaklar!

Ali FERŞADOĞLU
28 Temmuz 2023, Cuma
Yangında ilk kurtarılacakların başında yaralılar ve öncelik sırasına göre kıymetli evrak, dosya (tabu, senet), sanat eserleri, altın, vs., gelir. Bunlar dururken, basit kurtarmaya çalışmak akılsızlık değil mi? 19-20 asırlar, helaket-felaket “manevi yangınlar” dönemidir.

İşte çağımızın dehşetli ana yangını: "Kızıl Rusya’dan çıkarak, kızıl ateşler, kızıl kıvılcımlar saçan ve birer birer dünya şehrinin mahallelerini saran ve oraları yakıp kavuran, bâzı yerlerde de nifak ve şikak ateşleri saçarak, kardeşine, "Kardeşini öldür!" diye bağıran ve en nihayette âlem-i Hıristiyâniyeti yakıp, kavurup, harman gibi savurduktan sonra, âlem-i Islâm mahallesini saran ve evimizin saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir belâ olan, komünizm gibi azîm bir yangına karşı itfaiye vazifesini üzerine alan Risâle-i Nur, Müslümanların ve beşerin en büyük ve yegâne tahassüngâhı ve en büyük melceidir." (Tarihçe-i Hayat Altıncı Kısım: Emirdağ Hayatı, "Kardeşiniz Mustafa Osman" imzalı mektup.)

Evet, ahirzamanın yangınlarını kontrol altına alan Bediüzzaman, ilk kurtarılacakları Birinci Millet Meclisinde ilan etmiş: "Kâinatta en yüksek hakikat imândır, imândan sonra namazdır." 

Yangında ilk kurtarılacaklar: İmân, ahlâk, ibadet ve insanlık! Ve Bediüzzaman imansızlıkyangınlarını Risale-i Nur’la söndüren bir kahramandır: "Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim; karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, îmanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda birisi beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış, ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!.."1 

“Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sâri illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa, Islâm cemiyetinin ter ü taze îman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. Îman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için, ben yalnız îman üzerine mesâimi teksif etmiş bulunuyorum.”2 

Şimdi ahirzamanın, deccalizm/ süfyanizmin yangınlarından öncelikle at, yat, katları, mal-mülkü kurtarmak zamanı değil; "imanımızı”, çoluk-çocuğumuzu ve insanlığı kurtarmak zamanıdır.   

Dipnotlar: 

1-Asay-ı Musa, s. 250.; 

2-Tarihçe-i Hayat, s. 543

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