Dindarlığı alet edenler

İnsan sosyal, medeni bir varlık olduğundan hayatını prensip ve kaidelere bağlı yaşamak zorunda. Hiç kimse, “Ben hürüm, trafik kurallarını kendim belirlerim!” demediği gibi, “Hayatımı da kendime göre yaşarım!” diyemez, demez.

Hayat kurallarını belirten iki temel yol vardır: Felsefe ve din. Bir makine ve cihazı kim icat etmiş, keşf etmişse, nasıl kullanılacağını en iyi o bilir. Bunun için kullanım kılavuzları hazırlanır. “Bir iğne ustasız, bir harf katipsiz olmaz!” hakikatince insanı da yaratan “sonsuz ilim, irade ve kudret-ve sıfatlar-sahibi” olan Allah’tır. Nasıl mutlu olacağını O bilir. Onu da peygamber ve kitaplar vasıtasıyla bildirmiştir.

Dindarlık, dinine, yani bu prensiplere bağlılıktır. Hak ve hürriyetler, yani, hukuktan ekonomiye, eğitimden üretime, vazife ve sorumluluklardan her meseleye karşımıza çıkan iman ve amel bütünlüğüdür.

Fen ve sosyal ilimleri literatüründeki tabirleri, yerli yerinde kullandığımız gibi, din ve manevi ilimleri literatüründeki kelime ve mefhumları dahi yerli yerinde ve ölçüsünde kullanmalıyız. Mesela, “tel” ve “del”, Osmanlıca “göz”, “kör” gibi, bir nokta gözü kör eder!

“Dindarlık” kelimesi de bunlardan birisidir. Doktor tıp, mühendis hendese, şoför trafik kurallarına bağlı; dindar da dini kurallara sıkı sıkıya bağlı olandır. Tıp öğrencisi doktor olmadığı gibi, acemi de şoför değildir. Öyle ise, dindar kelimesini de olduğu gibi anlamak ve kullanmak gerekir. Dindar, hak ve hürriyetlere riayet eden kimsedir. Dini kaidelere bağlı olmayanı dindar diye lanse etmek, dine bühtandır.

Bediüzzaman, “dindar” ve “hakiki dindar” ve “Tam ve hakikî müttakî dindar”1 diye dindarlığı ve sair mefhumları da ikiye ayırır: “Hakikî ihlâs, hakikî adalet”2 “hakikî saadet, hakiki lezzet, “hakikî Hıristiyanlık”3 “hakikî kardeşler” “hakikî Türk” “hakikî dost”, “hakiki tefsiri olan Risale-i Nur”4

Hakiki, samimi, dürüst, insaflı, hakperest olan, Allah rızasını esas maksat yaparak, iman Kur’an hizmetini esası yapan “hakiki cemaatler” ile dini hasis çıkarlarına alet ve basamak yapan, “Din ile dünyanın saydına (avına)”5 çıkan “siyasetli cemaatleri”6 biri birinden ayırır.

Dipnotlar:

1-Emirdağ Lâhikası, Enst./inter., s. 53.;

2-Hutbe-i Şâmiye, s. 52, 83.;

3-Mektubat, s. 274, 422.;

4-Beyanat ve Tenvirler, s. 240-253.;

5-Münazarat, s. 119.;

6-Hizmet Rehberi, s. 73.